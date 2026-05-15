신용한 "충북 판 바꾸겠다"…선대위 출범·'줍깅' 행보

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사 후보가 15일 청주서 황소 캠프를 출범했다.
- 신 후보는 충북의 미래와 경제 회복, 청년 정착을 약속했다.
- 출범식 뒤 당원들과 청주서 줍깅하며 현장 행보를 시작했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 신용한 충북지사 후보가 선거대책본부 '황소 캠프'를 출범시키며 본격적인 선거전에 돌입했다.
신 후보 캠프는 15일 청주에서 발대식을 열고 지방선거 승리를 위한 조직을 공식 가동했다.
이날 행사에는 노영민·임호선 상임 총괄 선대위원장과 이광희·이강일·송재봉 공동 선대위원장, 송기섭 상임 선대위원장 등을 비롯해 선대위 관계자와 자원봉사자, 도민 등이 참석했다.
신 후보는 "이번 선거는 단순한 도지사 선출이 아닌 충북의 미래 방향을 결정하는 중대한 선택"이라며 "정체된 경제를 되살리고 청년이 떠나지 않는 충북, 대한민국 중심으로 도약하는 충북을 만들겠다"고 밝혔다.
이어 "충북은 더 이상 성장의 변방이 아니라 중심으로 나아가야 할 시점"이라며 "도민과 함께 새로운 100년을 열겠다"고 강조했다.
발대식 직후에는 신 후보와 당원, 자원봉사자들이 참여하는 '줍깅(조깅하며 쓰레기 줍기)' 캠페인이 진행됐다.
참가자들은 청주 도심 일대를 돌며 생활 쓰레기와 담배꽁초 등을 수거하는 환경정화 활동을 펼쳤다.
신 후보는 "선거는 표를 얻기 위한 경쟁이 아니라 지역을 바꾸는 실천이어야 한다"며 "도민과 함께 깨끗한 도시와 충북의 미래를 만들어가겠다"고 말했다.
또 "보여주기식이 아닌 참여형 선거운동을 이어가겠다"고 덧붙였다.
신 후보는 이번 발대식을 시작으로 청주를 비롯해 충주·제천·음성·진천·옥천 등 도내 전역을 순회하며 민생 중심 현장 행보를 이어갈 계획이다.
baek3413@newspim.com