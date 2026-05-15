메르세데스-벤츠, 신규 멤버십 프로그램 '서클' 출시

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 코리아가 신차 고객 대상 멤버십 프로그램 ‘메르세데스-벤츠 서클’을 론칭했다
- 차량 구매 금액에 따른 5단계 등급제와 호텔·외식 등 공통·등급별·프리미엄 혜택을 제공한다
- 앱과 매거진을 통해 차량·혜택·이벤트 관리와 여행·문화 등 브랜드 콘텐츠를 지원한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 메르세데스-벤츠 코리아가 신차 고객을 위한 멤버십 프로그램 '메르세데스-벤츠 서클'을 출시했다.
이 프로그램은 차량 구매 후 고객 경험을 여행, 미식, 라이프스타일 등으로 확장하기 위해 마련됐다. 고객의 취향에 맞춘 혜택을 선별해 제공한다.
메르세데스-벤츠 코리아는 차량 구매 금액에 따른 마일리지 누적을 기반으로 5단계 회원 등급 시스템을 도입했다. 등급은 프렌즈, 오팔라이트 화이트, 하이테크 실버, 칼라하리 골드, 나이트 블랙으로 구분된다. 신차 구매 고객에게는 오팔라이트 화이트 등급부터 차별화된 혜택을 제공한다.
멤버십 혜택은 공통 혜택, 등급별 상시 혜택, 프리미엄 혜택 등 3가지로 구성된다. 공통 혜택으로는 호텔 예약 할인과 커피·외식 브랜드 할인이 제공된다. 등급별 상시 혜택은 호텔·프리미엄 브랜드 혜택, 브랜드 이벤트, 멤버십 시승 프로그램 등 다양한 프로그램 중 원하는 것을 선택해 이용할 수 있다. 프리미엄 혜택은 상위 3개 등급 고객을 대상으로 여행, 미식, 라이프스타일 등 테마별 패키지로 제공된다.
회사는 멤버십 앱의 사용자 환경도 개편했다. 고객은 간편한 인증 절차로 차량을 등록할 수 있으며, 다대차량 등록 기능으로 보유 차량을 관리할 수 있다. 앱을 통해 이용 가능한 혜택과 이벤트를 확인하고 브랜드 이벤트 및 시승 프로그램을 신청할 수 있다.
아울러 브랜드·제품 소식, 여행, 스포츠, 문화예술 등을 담은 '메르세데스-벤츠 매거진'도 함께 제공한다. 고객들은 프라이빗 이벤트와 특별 초청 프로그램 관련 소식도 확인할 수 있다.
chanw@newspim.com