[6·3 재보선] '공주부여청양' 윤용근 "교권 지키고 더 나은 교육 환경 조성"

AI 핵심 요약beta
- 윤용근 국민의힘 보궐선거 후보는 15일 스승의날을 맞아 학교 민원은 수기 서면만 받도록 국회에 제안하겠다고 했다.
- 윤 후보는 가난했던 학창시절 자신을 챙겨준 은사를 회상하며 요즘 교사들이 학생을 보살피면 민원과 항의를 마주한다고 지적했다.
- 그는 악성 민원과 아동학대 신고 등에도 미래 세대를 양육하는 교권을 지켜 더 나은 교육환경을 만들겠다며 지지를 호소했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤용근 국민의힘 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보는 15일 스승의날을 맞아 "스승이 학생을 양육함에 어려움이 없도록, 학교로 민원을 넣을 시 수기로 작성한 서면만 받도록 하는 방안을 국회에서 제안하고 싶다"고 말했다.
윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 "제 부모님은 소작농이셨다. 가난해서 배를 곯는 날이 많았다"며 "은사 한 분을 기억한다. 일부러 빵 당번을 시켜서 남은 빵을 주셨다"고 회상했다.
그는 "요즘에는 선생님이 이렇게 학생을 챙기면 민원을 마주해야 한다고 한다"며 "선생님이 특정 아이 혹은 몇몇 아이만 편애한다는 항의가 들어온다고 한다"고 지적했다.
이어 "학교 급식도 민원을 마주한다. 배식한 만둣국에 들어간 만두를 직접 빚지 않고 시판용 만두를 넣었다 항의가 있었다고 한다"고 덧붙였다.
윤 후보는 "'스승의 은혜는 하늘 같아서. 우러러 볼수록 높아만지네. 참되거라 바르거라 가르쳐 주신. 스승은 마음의 어버이시다'"라며 "스승도 어버이시다. 그렇기에 악성 민원, 아동학대 신고를 비롯한 여러 어려움에도 불구하고 우리 미래 세대를 양육하고 계신다"고 강조했다.
그러면서 "우리 미래가 참되도록, 바르도록. 교권을 지키고 더 나은 교육 환경을 조성할 수 있도록 윤용근을 국회로 보내주십시오"라고 호소했다.
allpass@newspim.com