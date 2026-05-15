정희용 "민주·진보 단일화, 나눠먹기 야합...국민의힘, 실력으로 평가받을 것"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 15일 민주당·진보당 단일화를 '묻지마 단일화'라 비판했다
- 민주당과 진보당은 울산시장·기초단체장·일부 광역의원·부산 연제구 단체장 후보 단일화에 합의했다
- 정 본부장은 주민 삶과 미래가 뒷전이라 지적하며 우리 후보들은 검증된 시정 경험으로 평가받겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 15일 민주당과 진보당의 단일화 합의에 대해 "표만을 노린 전형적인 '묻지마 단일화'이자 '나눠 먹기식 야합'"이라고 페이스북을 통해 비판했다.
앞서 민주당과 진보당은 중앙당 차원에서 울산광역시장과 기초단체장, 일부 지역 광역의원 그리고 부산 연제구 기초단체장 후보를 대상으로 단일화에 합의했다.
정 본부장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "'일단 이기고 보자'는 목적 하나로 급하게 손을 잡은 것"이라며 "시한에 매달린 채 협상과 유불리 계산에 몰두하는 기싸움 속에서, 지역 주민들의 삶과 지역의 미래는 뒷전으로 밀려날 것이 뻔해 보인다"고 지적했다.
이어 "주민들께서 진정으로 원하는 것은 '민생을 어떻게 살릴지 준비가 되어있느냐'에 대한 비전과 해법"이라며 "선택은 온전히 주민들의 몫"이라고 강조했다.
그러면서 "김두겸 울산시장 후보를 포함한 우리 후보들은 보여 주기 식 정치공학이 아니라 검증된 시정 경험과 실력, 그리고 주민에 대한 무한 책임으로 평가받겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com