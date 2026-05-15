국방기술품질원, 루마니아 군비총국과 정부품질보증 협정

AI 핵심 요약beta
- 국방기술품질원이 14일 루마니아 군비총국과 GQA 협정을 체결했다
- 양국은 교역 군수품 품질보증을 상호 수행·인정하기로 했다
- 이번 협정은 루마니아 및 유럽 내 K-방산 수출 확대 기반이 됐다
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수출국이 대신 검증·상호 인정…수출 시 품질·비용·절차 줄인다
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방기술품질원은 14일(현지시각) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 '흑해 방위·항공우주 전시회(BSDA 2026)'에서 루마니아 군비총국과 정부품질보증(GQA) 협정을 새로 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협정은 양국 정부가 수출·수입 군수품에 대한 품질보증 활동을 상호 제공·인정하는 내용을 담은 기관 간 약정으로, 한국산 무기 수출 시 품질 인증 절차를 표준화하는 것이 골자다.
협정에 따라 양국은 교역 군수품에 대해 수출국 정부가 수입국을 대신해 품질보증 활동을 수행하고 그 결과를 상호 인정하기로 했다. 국방기술품질원과 루마니아 군비총국이 동일한 국제 기준에 따라 품질보증 절차와 정보교환 체계를 운영함으로써 군수품 품질 관리의 신뢰성과 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.
루마니아는 이미 한국산 '신궁' 대공미사일과 K9 자주포, K10 탄약운반차 등 주요 지상·방공 전력을 잇따라 도입하며 유럽 내 대표적인 K-방산 협력국으로 부상한 국가다. 국방기술품질원은 이번 품질보증 상호 인정 체계 구축이 루마니아 추가 도입 사업은 물론, 주변 유럽 국가로의 수출 확대 과정에서도 품질 신뢰도를 담보하는 기반이 될 것으로 보고 있다.
체결식에는 신상범 국방기술품질원장과 이온 코넬 플레샤 루마니아 군비총국장이 양국을 대표해 협정서에 서명했다. 협정서에는 국제 기준에 부합하는 품질보증 절차와 양 기관 간 정보 교환 방식, 품질 관련 이슈 발생 시 협의 절차 등 구체적인 협력 방안이 포함됐다.
신상범 원장은 "루마니아는 최근 K-방산의 주요 협력국으로 부상하며 유럽 방산시장 진출의 중요한 교두보 역할을 하고 있다"며 "이번 협정은 양국 간 방산 품질협력의 제도적 기반을 마련하는 동시에, 우리 방산 제품의 품질 신뢰도를 높여 향후 유럽 지역 수출 확대를 지원하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.
gomsi@newspim.com