인도 화물선, 호르무즈 인근 해역서 피격 후 침몰...印 외교부 "용납할 수 없어"

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피해 선박, 가축 싣고 소말리아에서 UAE로 항해 중

선원 14명은 전원 구조

인도, 공격 성격이나 배후는 밝히지 않아

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 화물선이 호르무즈 인근 해역에서 공격을 받아 침몰했다. 인도 외교부는 강력 규탄에 나섰다.

14일(현지 시간) 로이터 통신 등에 따르면, 인도 해운부는 성명을 통해 전날인 13일 새벽 오만 해안에서 인도 국적의 목조 화물선 '하지 알리' 호가 공격을 받았다고 밝혔다. 이 공격으로 선박에 화재가 발생했고, 결국 침몰했다고 성명은 덧붙였다.

해당 선박은 가축을 싣고 소말리아에서 아랍에미리트(UAE) 샤르자 항구로 향하던 중이었다.

인도 해양경찰은 이 배의 승무원 14명 전원 오만 해안경비대에 의해 구조됐으며, UAE 북동부 푸자이라주의 오만 연안에 위치한 디바 항으로 이송됐다고 전했다.

인도는 공격의 성격이나 배후를 구체적으로 밝히지 않았지만, 영국의 해상 위험 관리 그룹인 뱅가드는 무인기(드론)나 미사일 공격에 따른 것으로 추정되는 폭발이 발생했다고 지적했다.

해양 안보 소식통들도 이번 공격이 드론 공격일 가능성이 높다고 평가했다.

2026년 4월 24일 호르무즈 해협에서 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)에 의해 나포되고 있는 에파미논다스(Epaminondas)호의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

인도 정부는 즉각 규탄 성명을 냈다.

인도 외교부는 성명에서 "오만 해안에서 발생한 인도 국적 선박에 대한 공격은 용납할 수 없다"며 "상선과 민간 선원들이 계속해서 공격 대상이 되고 있다는 사실에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔다.

외교부는 이어 "상선에 대한 공격이나 무고한 민간인 선원들의 안전을 위협하는 행위, 또는 항해와 상업의 자유를 방해하는 행위는 반드시 피해야 한다"고 강조했다.

하지 알리 호는 지난 2월 28일 이란 전쟁이 시작된 이후 이 지역에서 침몰한 두 번째 선박이다. 이번 전쟁으로 인해 수백 척의 선박이 고립되었고, 약 2만 명의 선원이 오만으로 이어지는 호르무즈 해협에 발이 묶였다고 로이터는 지적했다.

인도 선박 중에서는 하지 알리 호 외에도 최소 두 척의 선박이 이 해역에서 공격을 받았다.

인도 외교부는 지난달 뉴델리 주재 모하마드 파탈리 이란 대사를 공식 소환해 민간 상선을 겨냥한 무력 도발에 대해 "깊은 우려와 강한 유감"을 표명한 바 있다.

한편, 인도의 이번 최신 성명은 이란을 포함한 브릭스(BRICS) 회원국 외무장관들이 연례 회의를 위해 뉴델리에 모인 가운데 나온 것이다. 피해국(인도)과 분쟁 당사국(이란)이 모두 브릭스의 주요 회원국인 상황에서, 브릭스가 이란 분쟁과 관련해 통일된 의견을 도출하고 공동 성명을 발표할 수 있을지에 관심이 쏠리고 있다.

hongwoori84@newspim.com