이수화학, 1분기 영업이익 254억원

AI 핵심 요약beta
- 이수화학이 15일 1분기 매출 6359억·영업이익 254억을 기록했다고 밝혔다
- 1분기 영업이익은 전년 연간의 3배를 넘겼고 중동 리스크에 따른 수급 타이트가 주력 제품 수익성 확대에 기여했다
- 자회사 이수건설은 공공사업 확대로 흑자 전환했고 지급보증 규모도 986억에서 208억으로 줄었다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수그룹 계열사 이수화학이 올해 1분기 연결 기준 매출액 6359억원, 영업이익 254억원을 기록했다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 1분기 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 3배를 상회한다. 주력 화학사업의 수익성 확대와 연결 자회사 실적 개선이 맞물린 결과다.
회사는 주력 사업인 LAB(연성알킬벤젠)와 NP(노말파라핀)는 글로벌 수급 타이트 현상과 공급망 재편에 대응한 판매 전략이 효과를 내고 있다고 설명했다. 중동 지역의 지정학적 리스크에 따른 공급망 불확실성이 안정적인 생산과 공급 역량을 갖춘 이수화학에 우호적으로 작용했다.
연결 자회사인 이수건설도 실적이 개선됐다. 사업 포트폴리오 재편을 통해 공공사업 위주로 확대하면서 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 또한 재무 부담도 완화됐다. 이수화학이 이수건설 관련해 제공한 지급보증 규모는 작년 말 986억원에서 올해 1분기말 208억원으로 감소했다.
이수화학 관계자는 "2분기에도 중동 사태로 인한 수급 타이트가 지속될 것으로 보고 있으며, 안정적인 생산 체계와 글로벌 판매망을 기반으로 수익성과 재무 건전성을 함께 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com