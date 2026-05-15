메디아나, 1분기 매출 161억원·영업이익 16억원

AI 핵심 요약beta
- 메디아나가 15일 1분기 연결 매출 161억원과
- 영업이익 16억원·순이익 24억원을 기록했다고 밝혔다.
- PMD 북미 확대·소모품 내재화 등으로 수익성이 개선됐고
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 올해 1분기 연결 기준 매출 161억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 최근 3개년 기준 1분기 최대 매출이다. 같은 기간 영업이익은 16억원으로 전년 동기 대비 28% 증가했으며, 당기순이익은 24억원으로 52% 늘었다.
회사에 따르면 환자감시장치(PMD) 북미 시장 확대와 의료용 소모품 제조 내재화에 따른 원가 구조 개선, 응급의료솔루션 부문의 안정적인 매출이 실적 개선을 견인했다.
사업 부문별로는 환자감시장치 부문이 매출 76억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 북미 수요 확대로 전체 매출의 47%를 차지했다. 응급의료솔루션(자동심장제세동기 등) 부문은 유럽향 판매 증가에 힘입어 매출 47억원을 기록하며 전년 동기 대비 7% 성장했다. 혈관용 카테터 등 기타 부문 매출은 38억원으로 전년 동기와 유사한 수준이었으나 제조 내재화 영향으로 수익성은 개선됐다.
메디아나는 2분기부터 웨어러블 심전도(ECG), 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring', 전동식 심폐인공소생기 'ACM 10' 등의 매출 반영이 본격화될 것으로 보고 있다. 메디아나 사업총괄 강동원 대표이사는 "통합모니터링 솔루션 공급이 누적 2500병상 이상 수준으로 확대되고 있다"며 "기존 환자감시장치 공급 확대와 신규 제품 매출이 함께 반영되며 올해 외형 성장과 수익성 개선을 이어갈 계획"이라고 말했다.
메디아나는 모기업 셀바스AI와 협업해 AI 기반 의료 솔루션 사업도 확대하고 있다. 병원 내 환자 데이터를 통합 관리하는 'MEDIANA Unified Central'의 인허가 절차를 진행 중이며, 웨어러블 제품까지 통합 모니터링이 가능한 솔루션도 개발 중이다. 양사는 향후 모니터링 데이터 기반 AI 진단 예측과 병원 운영 효율화를 위한 병원 워크플로우 최적화 영역까지 활용 범위를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com