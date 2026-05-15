옵트론텍, 1분기 영업이익 44억원

AI 핵심 요약beta
- 옵트론텍이 15일 1분기 영업이익 44억1400만원을 기록했다고 밝혔다
- 1분기 매출은 593억원으로 25.4% 늘었고 영업이익률도 7.4%로 개선됐다
- 비용 효율화와 모바일·전장 광학부품 매출 확대로 수익성 중심 성장을 이어가겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 광학부품 전문기업 옵트론텍이 올해 1분기 영업이익 44억1400만원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년동기 대비 570% 증가한 수치다.
회사에 따르면 1분기 연결 매출액은 593억원으로 전년동기 대비 25.4% 증가했다. 영업이익률은 1.4%에서 7.4%로 개선됐다. 연결 자본총계는 632억원으로 직전 사업연도 말 대비 48억원 늘었다.
지난해부터 추진한 비용 효율화 작업이 정착되면서 고정비 절감 효과가 나타났다. 동시에 모바일 카메라 모듈과 전장 광학부품 부문의 매출이 정상 궤도에 진입하면서 외형 성장과 수익성 회복이 함께 이뤄졌다.
옵트론텍은 글로벌 플래그십 스마트폰에 폴디드 줌 등 모바일 카메라 모듈 핵심 부품을 공급 중이다. 북미 완성차 업체에 공급하는 자율주행용 카메라 렌즈의 적용 차종을 확대하고 있으며, 글로벌 톱티어 부품사와의 협력을 통해 매출 다변화를 추진하고 있다.
옵트론텍 관계자는 "전장용 광학 부품과 고사양 모바일 카메라 부문의 공급 확대를 통해 수익성 중심의 성장 전략을 지속하는 한편, 글로벌 고객사와의 협력을 강화해 구조적 성장 기반을 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com