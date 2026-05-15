[르포] "입지는 노량진, 가격은 강남"…아크로 리버스카이 현장 가보니

4베이·순환형 팬트리 등 주부 동선 고려한 맞춤형 설계 호평

국평 28억 육박...역삼센트럴자이 이어 역대 두 번째 최고가

일반분양 조망권 한계⋅일부 복도식 설계 등 아쉬움으로 꼽혀

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "아일랜드 식탁 보조 세면대가 84형(전용면적)에 들어가는 경우도 드문데, 59형까지 적용된 것을 보고 감명 받았죠. 재활용 공간까지 넉넉하게 나오는 팬트리 구조가 너무 마음에 드네요. 주부들 입장을 제대로 고려한 설계 같습니다."

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 15일 서울 강남구 도곡동에 개관한 아크로 리버스카이 주택전시과 내부 2026.05.15 dosong@newspim.com

◆ 4베이·순환형 팬트리 등 주부 동선 고려한 맞춤형 설계 호평

15일 서울 강남구 도곡동에 개관한 아크로 리버스카이 주택전시관 현장에서 만난 내방객 김모(44) 씨는 내부 유닛에 대해서 합격점을 줬다.

김씨는 일반분양 주력 평형인 84B타입 유닛을 꼼꼼히 살펴보며 "현관 복도에서 주방으로 곧바로 이어지는 순환형 팬트리에 손빨래 하부장까지 마련돼 있어 생활 동선이 획기적으로 단축될 것 같다"고 전했다. 특히 안방이 거실이 아닌 현관 옆에 붙어, 침실 공간과 내부 활동 공간을 명확히 구분한 것이 특징이다. 59형 A타입도 현관 팬트리와 드레스룸을 배치해 공간 활용을 이끌어냈다.

DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 아크로(ACRO)가 붙는 만큼, 가전들 역시 세심한 고려가 뒤따랐다. 안방에는 침대 헤드 측면에 사이드 테이블과 독서등, 전동 커튼을 한 번에 제어할 수 있는 스마트 스위트 시스템이 적용됐으며, 붙박이장 역시 일반 와이드형과 의류 관리기 수납형 중 선택할 수 있도록 구성했다. 입주자가 개인의 취향에 맞춰 미니멀, 내추럴 모던, 소프트 클래식 등 세 가지 인테리어 콘셉트를 지정할 수 있는 '디 셀렉션(D Selection)' 패키지도 눈길을 끌었다. 가스 쿡탑과 음식물 쓰레기 처리기 등은 전 가구 기본으로 제공되어 주거 만족도를 한층 높였다.

◆ 국평 28억 육박...역삼센트럴자이 이어 역대 두 번째 최고가

일반분양과 조합원 분양 사이의 급 차이는 아쉬운 대목이다. 전용 84형 A타입의 경우 보다 조합원 배정 비율이 압도적으로 높아 일반 수요자를 위한 유닛이 별도로 건립되지 않았다. 이에 대해 분양 관계자는 "조합원 가구와 일반분양 가구의 마감재 차이로 인해 부득이하게 유닛을 공개하지 못했다"고 해명했다. 또한 16층 이상의 고층 물량은 대부분 조합원 물량으로, 가뜩이나 한강의 남쪽에 위치한 지리적 한계로 인해 남향 위주의 단지 배치 상 전면창을 통한 한강 조망이 불가능한 단지 특성상 일반 분양의 조망에서 장점을 기대하기는 어렵다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 아크로 리버스카이 59형 A타입 유닛의 거실과 주방. 2026.05.15 dosong@newspim.com

아울러 36형과 44형 등 소형 평형 위주인 101동과 103동의 일부 라인은 복도식 구조로 지어지는 점도 아쉬운 대목이다. 다만 단지 110동 저층부에는 희소성을 갖춘 테라스 하우스 6가구가 한정 공급된다.

분양가 역시 수요자들의 높은 ′허들′이다. 일반 아파트 전용 84형 기준으로 역대 두 번째로 높은 분양가가 노량진 뉴타운 사업장인 본 단지에서 등장했기 때문이다. 아크로 리버스카이 국평 최고 분양가는 27억9580만원으로 책정됐다. 이는 분양가상한제 적용 지역이었던 강남구 역삼동 '역삼센트럴자이'의 역대 1위 분양가(28억1100만원)와 비교해 불과 1520만원 낮은 수치다. 지난 4월 공급된 서초구 잠원동의 '오티에르 반포' 국평 분양가(27억5650만원)마저 훌쩍 뛰어넘으며, 노량진의 분양가가 강남 최중심지를 추월하는 상황이 연출된 것이다.

고분양가의 배경에는 감정평가를 통해 결정된 택지비가 크게 작용했다. 아크로 리버스카이 국평(최고가 기준)의 택지비는 19억6349만원이다. 단지가 자리한 부지의 땅값이 강남 3구에 필적하는 수준으로 평가되면서 전체 분양가를 28억원 턱밑까지 끌어올린 것이다.

이에 따라 3.3㎡(평) 당 평균 분양가는 7733만6000원에 달한다. 다만 한 달 전 인근 분양단지인 ′라클라체자이드파인′이 평당 7600만원이라는 고분양가 논란 속에서도 단 2가구를 제외하고 사실상 예비 당첨자 선에서 분양했다는 점은 고무적이다.

또한 노량진 일대 다수의 재개발 구역이 심한 단차를 지니고 있는 것과 달리, 단지는 거의 완벽한 평지 입지를 갖췄다는 점과, 영화초등학교와 단지 통행로가 바로 연접해 있는 '초품아(초등학교를 품은 아파트)' 단지이며, 영등포중, 영등포고등학교 등도 가깝다는 점도 장점 중 하나로 작용한다. 1, 9호선 환승역인 노량진역을 도보 600m 내외로 이용해 여의도, 강남, 시청 등 서울 3대 주요 업무 지구로 10분대에 이동할 수 있어 직주근접 수요도 여타 노량진 재개발 단지와 같은 기대를 받고 있다.

커뮤니티 시설인 '클럽 아크로' 역시 수요자들을 끌어들이는 강력한 무기다. 클럽 아크로는 총 3개 구역으로 설계됐다. '아크로 1'은 피트니스, 필라테스, 전 타석 프라이빗 부스가 설치된 스크린골프, 복층형 실내체육관 등 입주민의 웰니스 라이프를 위한 전용 스포츠 존이다. '아크로 2'는 프라이빗 시네마와 아이들을 위한 다함께돌봄센터(키즈라운지) 등 문화와 보육을 결합한 공간을 제공하며, '아크로 3'는 대규모 도서관과 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸이 위치한 에듀 존으로 구성됐다. 조경 특화 부문에서도 '아크로 가든 컬렉션'을 적용해 미러가든, 청량한 물소리의 워터스퀘어가든 등 5가지 테마 정원이 단지 곳곳에 전면 배치된다.

단지의 청약 일정은 ▲5월 26일 특별공급 ▲27일 1순위 해당지역 ▲28일 1순위 기타지역 ▲29일 2순위 접수로 진행된다. 당첨자 발표는 6월 5일, 정당 계약은 6월 20일~24일 5일간 이뤄진다. 일반공급의 경우 공고일 기준 서울에 2년 이상 거주하거나 수도권(서울∙경기∙인천)에 거주하는 만 19세 이상, 청약통장 가입기간 24개월 경과, 지역별∙면적별 예치금액을 충족한 경우 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한 10년, 전매 제한 3년이 적용되며 거주의무기간은 없다. 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 36~140㎡ 총 987가구 규모로, 일반분양은 285가구다.

dosong@newspim.com