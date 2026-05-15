SM그룹 SM벡셀, 1Q 영업익 5억원…3분기 만에 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- SM벡셀이 15일 1분기 영업이익 5억원으로 흑자전환했다고 밝혔다
- 방산용 리튬앰플전지 납품과 자동차·배터리사업 호조로 하반기 적자 흐름을 반등시켰다
- 방산·하이브리드 부품의 높은 수익성에 힘입어 신사업을 차세대 성장동력으로 육성하고 있다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SM그룹(회장 우오현)의 제조부문 계열사 SM벡셀은 올해 1분기 영업이익(연결 기준)이 5억원으로 세 분기 만에 흑자전환했다고 15일 밝혔다.
같은 기간 매출액도 366억원을 기록해 직전인 2025년 4분기(323억원) 보다 13% 늘었다. 다만 전년동기(매출액 422억원, 영업이익 8억원)와 비교하면 실적이 소폭 하락했다.
SM벡셀은 자동차와 배터리사업부문에서 기존 사업의 꾸준함에 배터리사업부문에서 관장하고 있는 방산 분야의 수익성 확대로 지난해 하반기 적자 흐름을 딛고 반등을 이뤘다. 앞서 2월 K-방산의 핵심 무기체계 중 하나인 천무(K-239, 한국형 다연장로켓체계)의 230mm급 무유도탄용 리튬 앰플전지를 성공적으로 납품하면서 실적 개선을 이끌었다.
자동차사업부문에서는 내연기관용 엔진 부품의 사업기반이 안정적인 가운데, 하이브리드(전동화) 차량 엔진까지 제품 포트폴리오를 다변화한 점이 긍정적으로 작용했다.
특히 방산과 하이브리드 차량 부품은 기존 사업 대비 수익성이 높고, 추가 이익을 창출하는 레버리지 효과도 커 차세대 먹거리로 집중 육성하고 있는 신사업 분야다.
SM벡셀 관계자는 "자동차사업부문은 저점을 확인한 이후 본격적인 회복 구간에 진입했고, 배터리사업부문은 안정적인 이익 창출이 지속되고 있다"며 "여기에 K-방산의 활약이 두드러지고 있는 만큼, 앞으로도 방산 사업의 고수익 구조가 실적 오름세에 기여할 것으로 기대한다"고 설명했다.
tack@newspim.com