"청년, 정책 '공동 설계자'"...구윤철 부총리, 'AI 시대' 청년 역할 강조

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 15일 2030청년자문단 발대식을 열고 청년을 경제정책 공동 설계자로 규정했다
- 2030청년자문단 4기는 1년간 경제·산업·고용·복지·국제금융 등에서 청년 의견을 전달하고 정책 제언을 하게 됐다
- 구 부총리는 AI 시대에는 AI 네이티브인 청년의 통찰이 중요하며 청년 제안이 우리 경제 미래를 바꿀 정책 프롬프트가 될 것이라 강조했다
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'미래세대와 대화' 병행..."'AI 네이티브' 핵심"
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 청년 세대를 '경제정책의 공동 설계자'로 규정하며 AI(인공지능) 시대 속 미래사회 대응 과정에서 청년 역할 확대를 강조했다.
재정경제부는 15일 서울 정동1928 아트센터에서 '2030청년자문단 발대식 및 미래세대와의 대화' 행사를 개최했다고 밝혔다.
이날 출범한 재경부 '2030청년자문단 4기'는 향후 1년간 경제·산업, 고용·복지, 구조개혁, 국제금융 등 주요 정책 분야에서 청년 세대 의견을 전달하고 정책 제언 역할을 수행하게 된다. 재경부는 지난 2022년부터 정부 부처 최초로 청년자문단 제도를 운영해왔다.
이날 행사에서는 AI가 미래사회와 일자리에 미칠 영향, 대응 방안 등을 주제로 청년들과 정책 토론이 진행됐다.
구 부총리는 "청년은 미래의 주인공이자 우리 경제의 내일을 함께 열어나가는 공동 설계자"라며 "미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 미래를 능동적으로 창조하는 것"이라고 말했다. 이어 청년들이 자신이 살아갈 미래 경제를 직접 만들어가야 한다고 강조했다.
특히 구 부총리는 AI 시대 변화 대응 과정에서 청년 세대 역할이 중요성을 강조했다. 그는 "AI라는 거대한 변화에 대비하기 위해서는 AI를 가장 빠르게 접했고 앞으로도 가장 오래 함께 살아갈 'AI 네이티브(Native)' 청년들의 통찰력이 무엇보다 중요하다"고 말했다.
행사에 참석한 청년 자문단원들은 AI가 일자리와 산업, 삶의 방식에 미칠 영향 등을 주제로 자유 토론을 진행했다. 구 부총리는 "AI에게 던지는 한 줄의 프롬프트(Prompt)가 새로운 결과물을 만들어내듯 청년들의 진단과 제안이 우리 경제 미래를 바꿀 혁신적 정책 프롬프트가 될 것"이라고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com