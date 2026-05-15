기획처·중장기전략위, "경제·산업 '대전환'...고급인재 '보상체계' 모색해야"

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처와 중장기전략위가 15일 AI 시대 인재전략과 사회통합 방안을 논의했다
- 전문가들은 고급인재 유출을 막고 공공부문 보상체계를 개선해 국가 경쟁력을 높여야 한다고 제언했다
- 양극화와 사회적 고립 심화 속에 정부의 갈등관리 역할과 마음돌봄 등 사회통합 정책 강화를 주문했다
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국가 인재 전략·사회 갈등 관리 방안 모색
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기획예산처와 제7기 중장기전략위원회가 인공지능(AI) 등 경제·산업 대전환 시기에 대응하기 위한 국가 인재 전략과 사회 갈등 관리 방안을 모색했다.
기획처와 위원회는 15일 '제5차 거버넌스개혁반 분과회의'를 열고 AI 시대 인재 양성과 사회 통합 방안 등을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 권오현 중장기전략위원장을 비롯한 분야별 전문가들이 참석해 경제·산업 구조 전환 시기 국가 경쟁력 확보를 위한 인재 전략 방안을 중점적으로 논의했다.
특히 참석자들은 국내 고급인재 유출을 막고 해외 우수인재의 국내 복귀 환경을 조성해야 한다는 의견을 제시했다.
고성규 현대차그룹 고문은 AI 등 대전환 시기 국가 전략 기능의 중요성이 커지고 있다며 유능한 인재가 정부 등 공공부문에 유입돼 전문성과 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 보상체계 개선이 필요하다고 강조했다.
사회 갈등 관리 필요성에 대한 제언도 이어졌다. 차미숙 국토연구원 선임연구위원은 세대·계층 간 자산격차 확대 등 양극화 심화로 사회 갈등이 커지고 있다며 지속가능한 미래를 위해 정부의 조정자·갈등관리자 역할이 중요하다고 진단했다.
문소영 전 서울신문 논설위원은 우리나라가 경제협력개발기구(OECD) 자살률 최상위 수준을 기록하는 배경 중 하나로 청년·노년층의 사회적 고립 문제를 지목했다. 이어 일자리 등 경제적 지원과 함께 마음돌봄 정책 강화 필요성을 제기했다.
한편 기획처와 위원회는 이번 회의에서 제시된 의견을 바탕으로 미래전략 과제에 대한 논의를 이어간다는 계획이다.
jongwon3454@newspim.com