페이프로토콜-오후두시랩, 페이코인 기반 탄소저감 리워드 협약

AI 핵심 요약beta
- 다날의 블록체인 계열사 페이프로토콜이 15일 오후두시랩과 페이코인 기반 탄소포인트 생태계 구축 업무협약을 체결했다
- 양사는 AI 탄소관리 기술과 페이코인 결제 인프라를 결합해 저탄소 생활 데이터를 결제에 활용하는 서비스 모델을 공동 개발한다
- 또 스테이블코인 기반 리워드 모델을 국내 환경에 맞게 고도화해 ESG 활동 참여를 확대하고 디지털 리워드 시장 경쟁력을 확보한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날의 블록체인 계열사 페이프로토콜이 AI 기반 탄소관리 전문기업 오후두시랩과 페이코인(PCI) 기반 탄소포인트 활용 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
회사 측에 따르면 이번 협약은 페이코인 결제 인프라와 오후두시랩의 AI 탄소관리 기술을 결합해 개인과 소상공인의 친환경 활동 데이터를 실질적인 경제 가치로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 사용자의 저탄소 생활 데이터를 AI로 자동 분석하고, 이를 통해 적립된 탄소포인트를 페이코인 생태계와 연계해 실제 결제에 활용할 수 있는 서비스 모델을 공동 개발할 계획이다.
특히 양사는 미국 등 글로벌 시장에서 확산 중인 스테이블코인 기반 리워드 모델을 국내 환경에 맞춰 고도화한다는 전략이다. 단순 디지털자산 보유가 아닌 거래·이용 활동에 따른 보상 체계를 적용해 ESG 활동 참여를 확대하고, 향후 관련 제도 정비 시 탄소저감 기반 디지털 리워드 시장에서도 경쟁력을 확보한다는 구상이다.
페이프로토콜 관계자는 "기존 탄소포인트 제도의 한계였던 제한적인 사용처를 페이코인 네트워크로 해결함으로써 생활형 친환경 서비스의 실효성을 높일 것"이라며 "포인트 지급을 넘어 스테이블코인 시대에 부합하는 선진형 리워드 생태계를 구축해 ESG 경영을 실천하고 다날 그룹의 디지털 금융 경쟁력을 한층 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 오후두시랩은 AI 기반 탄소배출량 자동 산정 플랫폼 '그린플로(greenflow)'를 운영하는 딥테크 스타트업이다. 100건 이상의 제품 탄소발자국(LCA) 프로젝트를 수행했으며, 경기도 내 211만개 기업 대상 기후플랫폼 운영 경험 등을 바탕으로 데이터 경쟁력을 확보했다.
이 같은 기술력을 기반으로 최근 다날 계열사인 다날투자파트너스로부터 투자를 유치했으며, 팁스(TIPS)와 초격차 스타트업 프로젝트(DIPS)에도 선정되며 성장 가능성을 인정받았다.
nylee54@newspim.com