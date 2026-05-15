케이엠제약, '뽀로로 치약' 앞세워 글로벌 시장 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- 케이엠제약은 15일 뽀로로 어린이 구강케어 제품의 해외 성장세를 밝혔다고 했다
- 뽀로로 치약은 베트남·중국 중심 재주문이 늘며 공급 물량이 증가하고 있다
- 케이엠제약은 현지 맞춤 전략으로 글로벌 어린이 구강케어 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이엠제약은 대표 캐릭터 브랜드 '뽀로로'를 활용한 어린이 구강케어 제품이 해외 시장에서 꾸준한 성장세를 보이며 글로벌 생활용품 시장 공략을 확대하고 있다고 15일 밝혔다.
회사에 따르면 '뽀로로 치약'은 베트남과 중국 시장을 중심으로 안정적인 재주문이 이어지고 있으며, 해외 공급 물량 또한 지속적으로 증가하고 있다.
'뽀로로 치약'은 어린이들에게 친숙한 캐릭터 IP와 제품 안정성을 기반으로 국내외 시장에서 꾸준한 수요를 확보하고 있다. 특히 동남아 및 중화권 시장에서는 한국 콘텐츠와 생활용품에 대한 관심이 높아지면서 관련 제품 수요도 함께 확대되고 있다는 평가다.
케이엠제약은 현지 소비자 특성과 시장 트렌드에 맞춘 제품 운영을 통해 글로벌 어린이 구강케어 브랜드 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.
케이엠제약 관계자는 "캐릭터 IP 기반 제품은 어린이 소비자와 부모 고객 모두에게 긍정적인 반응을 얻고 있다"며 "해외 시장에서 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 글로벌 어린이 구강케어 시장 내 입지를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com