박홍근 "안정적 연구환경 구축" 강조...AI·반도체 투자 확대

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15일 대덕산단 핵융합연구원서 간담회 개최

첨단산업 경쟁력 및 재정투자 확대 강조

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 과거 연구개발(R&D) 예산 삭감 과정에서 발생한 연구현장 혼란과 신뢰 저하 문제를 언급하며 지속가능한 연구생태계 구축과 전략기술 투자 확대에 나섰다.

기획예산처는 15일 박홍근 장관이 대전 대덕연구단지 한국핵융합에너지연구원을 방문해 연구시설을 점검하고 산·학·연 관계자들과 R&D 예산 및 연구환경 개선 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 과거 예산편성 과정에서 발생한 현장과의 소통 부재를 성찰하고 연구자들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 행사에는 과학기술정보통신부와 SK온·한화에어로스페이스·HLB제넥스 등 산업계, KAIST·서울대 등 학계 관계자들이 참석했다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

이날 박 장관은 먼저 핵융합 연구시설인 KSTAR 실험동을 둘러보며 "장기간 축적된 연구역량과 도전적 R&D가 의미있는 기술성과로 이어질 수 있음을 보여주는 대표 사례"라고 평가했다. 이어 "미래 전략기술에 대한 안정적·지속적 투자를 통해 연구자들이 장기적 관점에서 연구에 몰입할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 열린 간담회에서는 반도체·인공지능(AI)·우주·첨단바이오 등 핵심 전략기술 분야 산·학·연 관계자들이 참석해 글로벌 기술경쟁 대응과 기술사업화 지원 방안 등에 대한 의견을 제시했다.

특히 단순 예산 확대를 넘어 연구성과의 사업화와 산업 연계 강화 필요성도 제기됐다. 산업계는 전략기술 실증 인프라 확대와 중장기 로드맵 조기 확정을 요청했고 학계는 논문 중심 연구를 넘어 시장 창출로 연결되는 기술사업화 체계 강화 필요성을 제안했다.

박 장관은 "과거 R&D 예산이 충분한 사전검토와 현장소통 없이 감액되면서 연구현장이 겪은 어려움과 정부에 대한 신뢰 저하 문제를 무겁게 인식하고 있다"고 말했다. 이어 "정치·대외환경 변화에도 안정적으로 연구를 이어갈 수 있도록 중장기 R&D 투자 방향을 체계적으로 마련하겠다"고 강조했다.

정부는 AI·반도체·우주·첨단바이오 등 국가전략기술 분야를 중심으로 연구개발 투자도 지속 확대할 방침이다. 박 장관은 "2026년 R&D 예산은 역대 최대 규모인 35조3000억원으로 편성됐다"며 "2027년에도 첨단산업 경쟁력 확보와 미래 핵심인재 양성 분야 재정투자를 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.

정부는 향후 예산편성과 제도개선 과정에서 현장 의견을 반영하고 관계부처 협의를 통해 연구현장 안정화와 전략기술 투자 확대를 이어갈 방침이다.

jongwon3454@newspim.com