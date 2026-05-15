李대통령, 복지부 1차관에 현수엽 대변인…관세청장에 이종욱 차장 임명

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차관급 정무직 3명, 정부위원 3명 임명·위촉·지명

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 보건복지부 1차관에 현수엽 복지부 대변인을 임명하고, 관세청장에 이종욱 관세청 차장을 임명하는 등 차관급 정무직 3명을 임명하고, 정부위원 3명을 위촉 또는 지명했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이같은 내용의 정부 인사를 발표했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 수석은 현 신임 복지부 1차관에 대해 "인구아동정책관, 보육정책과장 등 복지부 주요 보직을 역임한 전문 관료 출신"이라며 "4명의 아이를 키우는 워킹맘이기도 하다"고 소개했다.

이 수석은 "보육교사들의 처우 개선과 어린이집 연장 보육제도 도입에 크게 기여했다"며 "복지와 보건을 아우르며 촘촘한 사회 안전망을 구축할 적임자"라고 설명했다.

이 수석은 "이종욱 신임 관세청장은 관세청에서 기획조정관 등 주요 보직을 거친 정통 관료"라며 "대규모 불법 우회 수출을 적발하고 태국 정부와 합동으로 대량의 마약류를 단속한 바 있다"고 소개했다. 그러면서 "우리 기업의 무역과 투자 활동을 안정적으로 지원하고 국민의 안전을 해치는 통관 행위를 차단할 적임자"라고 덧붙였다.

새만금개발청장에는 문성요 국토교통부 기획조정실장이 발탁됐다. 이 수석은 "행복중심 복합도시 기반 구축, 부·울·경(부산·울산·경남) 마스터 플랜 수립 등 국토도시개발 분야 정통 관료"라며 "새만금이 로봇, 수소, 인공지능(AI) 등 미래 첨단 산업 거점으로 도약하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 했다.

지속가능발전국가위원장에는 홍미영 전 열린우리당(현 더불어민주당) 국회의원, 국민생명안전위원회 부위원장에 백종우 경희대 의대 정신건강의학교실 교수, 국가도서관위원장에는 김기영 연세대 문헌정보학과 교수가 각각 임명됐다.

이 수석은 "홍 위원장은 30여 년간 지속 가능한 발전과 여성 복지, 지방분권 등에서 관련 정책을 수립해 온 전문가다. 백 부위원장은 자살 예방 시스템의 기초를 마련하고 트라우마 치유 현장을 지켜온 정신건강의학 전문가"라고 소개했다.

그러면서 "김 교수는 공공도서관 정책과 도서 교육 연구에 힘썼다"며 "도서관 서비스 품질 향상과 지식 정보 격차 해소 등 새로운 도서관 정책 수립에 기여할 것"이라고 했다.

pcjay@newspim.com