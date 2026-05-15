카카오, 두나무 지분 1조원대 매각...AI 재원 활용 방침

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 15일 두나무 지분 6.55%를 1조원대에 매각했다
- 카카오는 2013년·2015년 두 차례 두나무에 투자했다
- 카카오는 확보 재원을 AI·미래 신성장 동력에 투입할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오가 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무 지분 일부를 1조원대에 매각한다.
카카오는 15일 카카오인베스트먼트가 보유 중인 두나무 주식 228만4000주(6.55%)를 1조32억5000만원에 처분하기로 했다고 공시했다.
처분 목적은 미래 투자재원 확보로 처분 예정일은 다음 달 15일이다.
이번 주식 처분 이후 카카오인베스트먼트의 두나무 보유 주식 수는 140만6050주, 지분율은 4.03%로 낮아진다.
카카오는 지난 2013년 두나무에 2억원을, 2년 뒤인 2015년에는 33억원을 투자했다.
카카오는 이번에 확보된 재원을 인공지능(AI) 사업과 다양한 신성장 동력 확보에 활용한다는 계획이다.
카카오 관계자는 "AI 사업 성장 가속화가 현재 카카오의 우선순위인 만큼 투자 재원을 확보해 두는 것이 중요하고 필수적"이라며 "AI뿐 아니라 다양한 미래 신성장 동력 확보를 위한 재원 마련이 그룹 전체의 중장기 기업가치 제고에 더 기여할 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com