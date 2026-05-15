李대통령, '노벨상' 하윗 교수와 혁신을 통한 생산성 제고와 포용 성장 논의

李대통령, 하준경 수석의 스승 하윗 교수 접견

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 15일 노벨 경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대학교 명예교수와 혁신을 통한 생산성 제고와 포용 성장 방안을 논의했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 청와대 본관에서 하윗 교수를 접견해 혁신을 통한 생산성 제고, 혁신 역량을 뒷받침하는 공정한 경쟁환경 조성, 그리고 혁신 과정에서 소외될 수 있는 계층을 포용하는 방안 등을 논의했다고 서면브리핑으로 알렸다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 피터 하윗 미국 브라운대학교 명예교수를 접견해 대화를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.05.15

하윗 교수는 혁신이 주도하는 경제성장의 메커니즘을 규명한 공로로 조엘 모키어, 필리프 아기옹 교수와 함께 지난해 노벨 경제학상을 수상한 세계적 석학이다. 특히 하윗 교수는 미시적 차원에서는 불안정한 창조적 파괴 과정이, 거시적 차원에서는 안정적인 혁신주도 성장경로와 양립할 수 있음을 수학적 모형을 통해 정교하게 이론화한 것으로 평가받고 있다.

강 수석대변인은 "이 대통령은 '기술주도 성장', '공정한 성장', '모두의 성장'으로 대표되는 이재명 정부의 정책 방향이 하윗 교수의 연구 방향과 여러 측면에서 맞닿아 있다고 강조하며, 한국 경제의 지속적인 혁신과 성장 전략에 대해 아낌없는 조언을 요청했다"고 전했다.



또 "하윗 교수는 한국이 이미 인공지능(AI)과 반도체를 비롯한 첨단기술 산업을 선도하는 혁신 국가로 자리매김했고, 세계 2위 수준의 국내총생산(GDP) 대비 연구개발(R&D) 투자 비중과 성장친화적인 정책 기조를 바탕으로 기술 혁신의 지평을 빠르게 넓혀가고 있다고 평가했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 피터 하윗 미국 브라운대학교 명예교수를 접견해 대화를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.05.15

하윗 교수는 일부 대기업이 혁신보다 진입장벽을 구축하는 데 힘쓰는 등 독과점 구조로 인해 시장 경쟁이 제한되는 점이 혁신성장을 가로막는 큰 장애요인이라고 지적하고, 독과점 시장을 개혁해 경제의 역동성을 높이려는 이재명 정부의 정책 방향이 혁신성장에 매우 중요한 의미를 지닌다고 강조했다.



또한, 민간의 혁신 역량을 극대화하려면 스타트업·중소기업에 대한 정부의 적극적인 성장 지원이 필요한데, 이러한 이재명 정부의 정책 기조 역시 미래 성장동력을 확충할 수 있는 바람직한 방향이라고 했다.

강 수석대변인은 "이번 면담은 이재명 정부 국정 2년 차를 앞두고, 중동전쟁 이후 더욱 빠르고 강한 경제 대도약 전략을 모색하고자 마련됐다"며 "이번 논의가 하반기 경제성장전략은 물론, 향후 마련될 중장기 국가 미래비전 수립에도 중요한 기여를 할 것으로 기대한다"고 했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 본관에서 피터 하윗 미국 브라운대학교 명예교수를 접견해 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.05.15

이 대통령은 이날 접견에서 하윗 교수가 하준경 청와대 경제성장수석의 브라운대 박사학위 논문 지도교수였다는 점을 짚으며 "유능한 제자를 키워 대한민국 국정에 큰 도움이 되고 있다"면서 "(하 수석이) 대한민국 경제 성장을 직접 관할하고 있는데, 교수님이 평소 가르쳐준 전략대로 혁신을 통한 성장에 주력하고 있다"고 사의를 표하고 친근감을 보였다.

이 대통령은 또 "하윗 교수님이 하 수석을 통해서 간접 지도해준 덕에 대한민국이 전 세계에서 올해 1분기 성장률이 제일 높다"고 말했다.

이어 하윗 교수가 "제 책임인지, 제 기여인지 매우 기쁘게 받아들이겠다"고 호응하자 이 대통령은 "기여가 확실하다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com