청와대 "삼성전자 파업 우려와 걱정…긴급조정권, 아직 결정할 단계 아니야"

이규연 "노사 협의가 잘 마무리 되기를 바란다"

김정관 "산업장관으로서 긴급 조정 불가피"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 오는 21일부터 총파업을 예고한 삼성전자 노조에 대해 "상당한 우려와 걱정의 눈으로 보고 있다"고 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 15일 오후 춘추관에서 언론으로부터 삼성전자 노조에 대한 '긴급조정권' 발동 여부 질문을 받고 "아직 우리가 결정할 수 있는 단계가 아니다"라며 "노사 간 협의가 잘 마무리되기를 바라고 있다"고 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

긴급조정권은 노조의 파업이나 쟁의 행위가 국민의 일상생활을 위태롭게 할 위험이 있거나 국민 경제를 해칠 우려가 있을 때 정부가 발동할 수 있는 조치다. 긴급조정권이 발동되면 해당 노조는 30일간 파업 또는 쟁의행위가 금지된다. 이후 중앙노동위원회가 조정을 개시한다.

앞서 김정관 산업통상부 장관은 지난 14일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "산업부 장관으로서는 만약 (삼성전자 노조의) 파업이 발생한다면 긴급 조정도 불가피하다고 생각한다"고 밝히기도 했다.

이 수석은 이에 대해 "산업부 장관으로서 할 말을 했다고 생각한다"라며 "기본적으로 거시경제를 총괄하는 게 재정경제부, 실물경제를 총괄하는 게 산업부고 노동정책을 하는 게 고용노동부이기 때문에 각자 부서의 역할을 하고 있다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 이 수석은 김 장관의 발언이 청와대와 사전 조율됐느냐는 의문엔 "조율이 됐다"면서 "각자 재정경제부, 산업부, 노동부 역할을 장관들이 하는 것이고 어제 발언은 산업부 장관으로서 할 말을 한 것"이라고 재차 설명했다.

이 수석은 "삼성전자가 국가 경제에 차지하는 비중이나 역할이 엄청나게 크지 않느냐"라며 "(삼성전자의) 주식만 해도 (국민) 10명 중 1명이 갖고 있다고 한다. 또 1700여 개의 협력업체가 있는 것으로 알려져 있다"고 설명했다.

이 수석은 "(삼성전자가) 국민 경제에 차지하는 부분이 크기 때문에 파업 같은 상황이 오지 않도록 보고 있다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com