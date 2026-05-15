가온전선, 美 AI 데이터센터 훈풍에 1분기 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 15일 1분기 매출·영업이익 모두 역대 최대치를 기록했다고 밝혔다.
- 미국 AI 데이터센터 투자 확대와 LSCUS 성장으로 버스덕트 매출이 수백억원에서 수천억원대로 늘 전망이다.
- AI 데이터센터·태양광 케이블 미국 수출이 급증하며 가온전선은 미국 중심 글로벌 수출 기업으로 전환 중이다.
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"수출 물량 연말까지 꽉 찼다"…미국 케이블 공급 확대 기대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 가온전선이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대에 힘입어 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.
가온전선은 올해 1분기 연결 기준 매출 7636억원, 영업이익 278억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 19.4%, 영업이익은 27.2% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 사상 최대치다.
가온전선은 미국 AI 데이터센터 투자 확대와 미국 생산법인 'LSCUS' 성장세가 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. LSCUS는 미국 빅테크 기업들을 대상으로 AI 데이터센터용 버스덕트(Busduct) 공급을 확대하고 있다. 관련 매출은 지난해 수백억원 수준에서 올해 수천억원 규모로 증가할 것으로 예상된다.
본사의 미국 수출도 빠르게 늘고 있다. AI 데이터센터와 태양광 전력망용 케이블 수출은 지난해 약 1000억원에서 올해 2000억원 규모로 확대될 전망이다.
정현 가온전선 대표는 "미국 시장은 케이블 공급이 절대적으로 부족한 상황"이라며 "수출용 케이블 공급 물량이 이미 연말까지 모두 확보된 상태"라고 말했다. 이어 "미국 수출 확대와 신규 공급 본격화에 힘입어 올해 연간 기준 역대 최대 매출이 기대된다"고 밝혔다.
국내 최초 민간 자본 전선회사인 가온전선은 최근 내수 중심 사업 구조에서 미국 중심 글로벌 수출 기업으로 전환에 속도를 내고 있다.
syu@newspim.com