롯데물산, 창립 43년 만에 첫 희망퇴직 단행

AI 핵심 요약beta
- 롯데물산이 15일 창사 후 첫 희망퇴직을 실시했다
- 만45세·근속10년 이상 대상, 최대 24개월 위로금 지급한다
- 부동산 개발 확대 위해 인력 선순환·조직 경쟁력 강화 차원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데물산이 창립 이후 처음으로 희망퇴직을 실시한다. 롯데월드타워 운영 중심 사업 구조에서 부동산 개발 사업으로 영역을 확대하는 과정에서 조직 재정비에 나선 것으로 풀이된다.
롯데물산은 15일 사내 공지를 통해 희망퇴직 시행 계획을 안내했다. 1982년 회사 설립 이후 희망퇴직을 실시하는 것은 43년 만에 이번이 처음이다.
대상자는 만 45세 이상이거나 근속 10년 이상인 직원이다. 신청 기간은 오는 26일까지다. 신청자에게는 근속 연수에 따라 평균임금 기준 최대 24개월치 위로금이 지급된다. 대학생 자녀를 둔 직원에게는 자녀 1인당 1000만원의 학자금도 지원한다. 이와 함께 평균임금 3개월치의 취업 지원금과 재취업 컨설팅 프로그램도 제공할 계획이다.
롯데물산은 이번 희망퇴직이 단순한 구조조정보다는 사업 재편 과정에서 인력 선순환 체계를 구축하기 위한 차원이라고 설명했다. 기존 자산 운영 중심 사업 구조에서 부동산 개발 사업으로 본업을 확장하면서 전문 인력을 강화하고 조직 경쟁력을 높이기 위한 조치라는 것이다.
실제 롯데물산은 최근 신규 개발 사업 확대에 속도를 내고 있다. 지난 3월 말에는 롯데칠성음료 서울 양평동 부지 매입 계획을 공시했다. 2016년 롯데월드타워 준공 이후 약 10년 만에 본격적인 신규 부동산 개발 프로젝트에 착수한 것이다.
업계에서는 롯데물산이 단순 운영 관리 회사에서 디벨로퍼 역량을 갖춘 종합 부동산 기업으로 체질 개선에 나섰다는 분석이 나온다.
롯데물산 관계자는 "본업 영역 확대에 따라 직원들이 새로운 커리어를 주도적으로 설계할 수 있도록 지원하는 것이 목적"이라며 "변화하는 시장 환경에 대응하고 부동산 사업의 전문성과 경쟁력을 강화하는 데 집중할 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com