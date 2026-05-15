'웨스틴 효과' 본격화…파르나스호텔, 1분기 역대 최대 실적

웨스틴 서울 파르나스, 개관 2개 분기 만에 흑자 전환

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 파르나스호텔앤리조트가 웨스틴 서울 파르나스의 빠른 시장 안착과 전 브랜드 고른 성장세에 힘입어 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 프리미엄 호텔 경쟁력 강화와 디지털 고객 경험 확대 전략이 실적 성장으로 이어졌다는 평가다.

파르나스호텔앤리조트는 15일 공시를 통해 올해 1분기 매출 1286억원, 영업이익 244억원을 각각 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 39%, 53% 증가한 수치다.호텔 리모델링으로 운영을 중단하기 전인 2024년 1분기와 비교해도 전사 매출은 약 17% 늘었다.

웨스틴 서울 파르나스 코너 스위트 내부 전경. [사진=파르나스호텔앤리조트 제공]

◆웨스틴 서울 파르나스, 2개 분기 만에 흑자

실적 개선의 핵심은 지난해 9월 문을 연 웨스틴 서울 파르나스다. 웨스틴 서울 파르나스는 올해 1분기 매출 317억원, 영업이익 2억원을 기록하며 개관 2개 분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 객실 점유율도 지난해 4분기 71.9%에서 올해 1분기 73.0%로 상승하며 안정적인 성장 흐름을 이어갔다.

회사는 웰니스 중심 콘텐츠와 디지털 고객 경험(DCX·Digital Customer Experience) 강화 전략이 성과를 냈다고 분석했다. 국내 호텔 업계 최초로 도입한 '스마트 버틀러' 서비스를 통해 체크인부터 체크아웃까지 고객 여정을 모바일 기반으로 통합했다. 고객들은 모바일을 통해 객실 내 사물인터넷(IoT) 제어와 인룸 다이닝 주문, 레스토랑 예약 등을 이용할 수 있다. 실제 인룸 다이닝 주문의 약 60%가 스마트 버틀러를 통해 이뤄지고 있다는 설명이다.

파르나스호텔앤리조트는 웨스틴 서울 파르나스에서 검증된 DCX 모듈을 지난달부터 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에도 적용했으며 연내 파르나스 호텔 제주와 나인트리 바이 파르나스로 확대할 계획이다.

◆미식·K관광 콘텐츠 강화…외국인 수요 확대

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 1분기 매출 467억원, 영업이익 92억원을 기록했다. 이는 전년 대비 3%, 10%씩 증가한 수준이다. 객실 점유율은 82.6%로 전년 동기 대비 1.9%포인트 상승했다. 호텔 측은 미쉐린 1스타 일식당 '스시 카네사카(Sushi Kanesaka)'와 프리미엄 뷔페 '그랜드 키친(Grand Kitchen)' 등을 중심으로 식음 경쟁력을 강화한 점이 실적 개선에 기여했다고 설명했다.

나인트리 바이 파르나스는 외국인 개별 관광객(FIT) 증가 효과를 톡톡히 봤다. 1분기 매출은 223억원, 영업이익은 43억원으로 각각 13%, 34% 증가했다. 외국인 투숙객 비중은 기존 61%에서 69%까지 확대됐으며 중국 고객 비중도 9%에서 15%로 높아졌다.

파르나스 호텔 제주는 객실 시설 업그레이드 공사 영향에도 매출이 전년 대비 1% 증가한 94억원을 기록했다. 회사는 글로벌 관광 수요 확대에 대응하기 위해 지난해 말 글로벌 호텔 전문가 이동환 총지배인을 선임하고 서비스 경쟁력 강화에 나서고 있다.

파르나스호텔앤리조트 관계자는 "웰니스와 디지털 서비스, 미식, K관광 콘텐츠 등 차별화 전략이 안정적인 실적 성장으로 이어지고 있다"며 "프리미엄 고객 경험과 디지털 경쟁력을 지속 강화해 국내 대표 호스피탈리티 기업으로 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com