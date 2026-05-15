SOOP, 태국 두라짓 푼딧 대학과 콘텐츠 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 라이브 플랫폼 SOOP이 15일 태국 DPU와 콘텐츠·인재 육성 업무협약을 체결했다
- SOOP은 스트리머 발굴과 캠퍼스를 글로벌 협업 거점으로 활용할 계획이다
- 양측은 대학생 스트리머 육성·공동 제작·캠퍼스 프로젝트 등 실무형 콘텐츠 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 태국 두라짓 푼딧 대학교(DPU)와 콘텐츠 협력 및 인재 육성을 위한 업무협약을 체결했다. 15일 방콕 DPU 캠퍼스에서 열린 협약식에는 SOOP 태국 법인과 DPU 예술학부, 커뮤니케이션학부 관계자들이 참석했다.
1968년 설립된 DPU는 비즈니스, 커뮤니케이션, 언어, 디지털미디어 분야를 중심으로 교육을 제공하는 태국 주요 사립대학이다.
이번 협약은 SOOP의 플랫폼 운영 및 콘텐츠 제작 역량과 DPU의 교육 인프라를 연계해 대학생 참여형 콘텐츠 제작과 스트리머 협업 구조를 구축하는 데 목적이 있다. SOOP은 태국 현지에서 잠재력 있는 스트리머를 발굴하고 캠퍼스를 글로벌 협업 거점으로 활용할 계획이다.
예술학부는 한국어를 포함한 글로벌 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 한·태 콘텐츠 교류에 기여하고, 커뮤니케이션학부는 라이브 스트리밍과 숏폼 등 실무형 콘텐츠 협업에 집중할 예정이다.
양측은 대학생 스트리머 발굴 및 육성 프로그램 운영, 디지털 콘텐츠 공동 제작, 캠퍼스 기반 프로젝트 및 이벤트 연계, 대학 시설 및 스튜디오 활용 등 다양한 방식의 협력을 이어갈 계획이다.
yuniya@newspim.com