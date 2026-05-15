[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 15일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 평일 오후 4시에 경제 뉴스레터 ‘투데이 ANDA’를 발송했다
- 15일자 투데이 ANDA에는 TSMC·삼성전자 노사이슈와 한일 정상회담·트럼프·시진핑 회담 등 주요 기사가 담겼다
- 연예·스포츠를 묶은 ‘K스타 월드스타’ 뉴스레터는 토요일 오후 3시에 주1회 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
15일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲TSMC 왜 강한가? 노사 넘어 공동운명체로 움직인다 ▲李대통령, 19~20일 경북 안동에서 다카이치 日 총리와 회담 ▲삼성전자 사장단, 노조 설득 위해 평택행…"반도체 멈추면 신뢰 잃는다" ▲트럼프·시진핑 "정상회담 역사적 성과 거둬" 한 목소리 ▲외국인 4.8조 던졌다…코스피 4% 급락·매도 사이드카 발동 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.