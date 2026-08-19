[내일날씨] 전국 최대 60mm 비·소나기…한낮 33도 무더위

AI 핵심 요약beta
- 20일 전국에 폭염주의보가 이어지고 비·소나기가 예보됐다.
- 서울 낮 최고 33도 등 전국이 30도 안팎으로 덥겠다.
- 충청·수도권·제주는 비, 남부는 소나기가 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최대 60mm 이상 폭우
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일 20일은 서울 한낮 기온이 33도까지 오르는 등 전국에 폭염주의보가 이어지겠다. 또한 전국 곳곳에서 비 또는 소나기가 내릴 전망이다.
19일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 20일 한반도는 계속해서 북태평양고기압 가장자리의 영향을 받겠다.
전국이 대체로 흐리겠고 충청도·서울·인천·경기남부·강원영서남부는 새벽부터 오후 사이, 제주도는 아침부터 오후까지 비가 내리겠다. 남부지방은 오후에 소나기가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 충남·경기남부 10~40mm(많은 곳 60mm 이상), 서울·인천·충북북부·강원영서남부·제주도 5~30mm, 남부지방 5~50mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 24도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 31도 ▲수원 32도 ▲춘천 30도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 32도 ▲전주 32도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com