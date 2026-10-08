8월 경상흑자 461억달러 '역대 2위'…반도체 수출 206% 급증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한 달 만에 역대 2위 기록 경신…3개월 연속 400억달러 상회

상품수지 468억달러로 역대 2위…IT 품목 수출 호조

내국인 해외채권 투자 64억달러…역대 최대 증가폭

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 8월 우리나라 경상수지가 461억1000만달러 흑자를 기록하며 역대 두 번째로 큰 규모를 나타냈다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목의 수출 호조가 이어지면서 상품수지도 역대 2위를 기록했다.

한국은행이 8일 발표한 '2026년 8월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 8월 경상수지는 461억1000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(420억8000만달러)보다 40억3000만달러 확대되면서 한 달 만에 역대 2위 기록을 다시 경신했다.

[자료=한국은행]

역대 최대는 지난 6월(497억3000만달러)로, 경상수지는 3개월 연속 400억달러를 웃돌았다. 올해 1~8월 누적 흑자는 2792억달러를 기록했다.

상품수지는 468억1000만달러 흑자로 전월(404억3000만달러)보다 확대됐다. 지난 6월(478억9000만달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다. 수출은 전년 동월 대비 82.1% 증가한 1048억달러를 기록하며 3개월 연속 1000억달러를 넘어섰다. 수입은 23.8% 늘어난 579억9000만달러로 집계됐다.

수출은 IT 품목을 중심으로 증가했다. 통관 기준 반도체 수출은 전년 동월 대비 206.1%, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 컴퓨터주변기기는 366.8% 각각 급증했다. 비IT 품목에서도 ▲석유제품(64.9%) ▲화공품(14.1%) ▲철강제품(13.4%) 등이 증가했다. 승용차 수출은 30.1% 감소했다.

지역별로는 ▲중국(119.4%) ▲동남아(91.7%) ▲미국(89.2%) 등 주요 시장으로의 수출이 큰 폭으로 늘었다.

수입은 원자재와 자본재를 중심으로 증가했다. 원자재 수입은 원유와 석탄 등을 중심으로 13.1% 늘었고, 자본재는 반도체 제조장비(96.5%)와 반도체(70.6%) 수입 증가 등에 힘입어 42.9% 확대됐다. 소비재 수입도 4.3% 증가하며 증가세로 전환했다.

서비스수지는 16억8000만달러 적자로 전월(19억7000만달러 적자)보다 적자 규모가 줄었다. 운송수지는 수출 운임 상승에 힘입어 5억2000만달러 흑자를 기록했고, 지식재산권사용료수지는 3억9000만달러 적자로 적자 폭이 축소됐다. 여행수지는 해외여행 성수기에 따른 여행 경비 지급 증가로 7억7000만달러 적자를 나타냈다.

본원소득수지는 19억2000만달러 흑자로 전월(43억5000만달러)보다 흑자 규모가 축소됐다. 배당소득수지가 분기 배당금 지급이 집중되는 계절적 영향으로 11억8000만달러 흑자에 그친 영향이다. 이전소득수지는 9억4000만달러 적자를 기록했다.

금융계정 순자산은 402억3000만달러 증가해 전월(403억2000만달러)과 비슷한 수준을 유지했다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 62억2000만달러 증가했고, 외국인의 국내투자는 16억1000만달러 감소했다.

증권투자에서는 내국인의 해외투자가 166억달러 증가하며 역대 두 번째 증가폭을 기록했다. 해외주식 투자는 101억5000만달러, 해외채권 투자는 64억4000만달러 각각 늘었다. 특히 해외채권 투자는 투자 매력도 상승에 힘입어 역대 최대 증가폭을 나타냈다.

외국인의 국내 증권투자는 48억5000만달러 감소했다. 주식 투자가 4억7000만달러 줄었고, 채권 투자는 차익거래 유인 악화로 43억8000만달러 감소 전환했다. 주식 투자에는 전월 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 발행에 따른 일시적 효과가 사라진 점도 영향을 미쳤다.

eoyn2@newspim.com