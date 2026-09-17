K콘텐츠 최대 흑자에도…지식서비스 적자 64억달러 '역대 두 번째'

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 17일 상반기 지식서비스 무역적자 64억4000만달러를 발표했다.
- 지식재산권 사용료 적자가 커지며 전체 적자폭이 확대됐다.
- K콘텐츠 수출 호조로 문화·여가서비스 흑자는 역대 최대를 기록했다.
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반도체용 SW 등 해외 사용료 늘며 지재권 적자 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 상반기 우리나라 지식서비스 무역수지가 64억달러 넘는 적자를 내며 역대 두 번째 규모를 기록했다. K콘텐츠 수출은 역대 최대 흑자를 냈지만 해외 소프트웨어(SW) 등 지식재산권 사용료 지급이 늘면서 전체 적자폭은 커졌다.
한국은행이 17일 발표한 '2026년 상반기 지식서비스 무역통계(잠정)'에 따르면 올해 상반기 지식서비스 무역수지는 64억4000만달러 적자로 집계됐다. 수출은 203억6000만달러, 수입은 268억달러였다.
적자 규모는 지난해 하반기 54억4000만달러보다 10억달러 늘었다. 2010년 하반기 70억달러 이후 통계 작성 이래 두 번째로 큰 규모다. 지난해 상반기 48억달러와 비교하면 16억4000만달러 확대됐다.
적자 확대에는 지식재산권 사용료가 가장 큰 영향을 미쳤다. 지식재산권 사용료 수지는 49억달러 적자로 전기보다 9억달러 악화됐다. 이 가운데 저작권 사용료 적자는 20억2000만달러에서 28억8000만달러로 8억5000만달러 늘었다.
특히 컴퓨터·모바일SW 저작권 수지는 28억4000만달러 적자로 역대 최대치를 다시 경신했다. 지난해 하반기보다 적자폭이 5억3000만달러 커졌다.
박성곤 한국은행 경제통계1국 국제수지팀장은 "반도체 장비를 해외에서 들여오면 관련 구동 소프트웨어를 업데이트받는데 최근 반도체 설비투자가 늘면서 관련 지급도 함께 증가한 것으로 보인다"고 말했다.
반면 문화·여가서비스 수지는 7억2000만달러 흑자로 통계 작성 이래 최대치를 기록했다. 지난해 하반기 5억3000만달러보다 1억8000만달러 늘며 두 반기 연속 최대 기록을 새로 썼다. 음악·영상 등 K콘텐츠의 해외 수출이 늘어난 영향이다.
해외 K팝 콘서트 수익이 포함된 공연·전시 관련 서비스 수출은 2024년 하반기부터 4개 반기 연속 최대치를 경신했다. 해외 온라인동영상서비스(OTT)용 드라마 등이 포함된 멀티미디어 제작 서비스 수출도 전기보다 늘어 역대 두 번째 규모를 기록했다.
정보·통신서비스도 24억2000만달러 흑자로 반기 기준 역대 두 번째 규모를 기록했다. 다만 지난해 하반기 최대 흑자에 따른 기저효과와 일부 스마트기기 기본 앱 탑재 대가의 수취 시점이 하반기로 이연되면서 흑자폭은 전기보다 4억5000만달러 줄었다.
박 팀장은 "우리나라는 해외 첨단기술을 수입해 부가가치가 높은 IT·첨단제품을 생산하고 다시 수출하는 구조"라며 "기본적인 적자 흐름은 계속 유지될 것으로 보이지만 K콘텐츠와 앱 탑재 대가 등 상방 요인도 있어 숫자를 지켜봐야 한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com