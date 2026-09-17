추석 앞두고 대형마트·철도역·공항 불시단속…비상구 폐쇄 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 17일 추석 앞두고 전국 불시단속을 했다
- 대형마트·역·공항서 비상구 폐쇄 등 점검했다
- 위법 적발 시 입건·과태료, 안전컨설팅도 했다
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소방시설 전원차단·피난통로 장애물 적치 등 중점 확인
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 추석 연휴를 앞두고 대형마트와 백화점, 철도역, 공항 등 이용객이 몰리는 시설을 대상으로 전국 소방서가 동시에 불시단속에 나선다. 비상구를 폐쇄하거나 소방시설 전원을 차단하는 등 인명피해를 키울 수 있는 위법행위를 집중 점검한다.
소방청은 추석 연휴를 앞두고 판매시설과 운수시설 등을 대상으로 전국 소방서 동시 불시단속을 실시한다고 17일 밝혔다.
추석 연휴에는 귀성·귀경과 명절 준비 등으로 이동량이 늘고 판매·교통시설에 이용객이 집중되는 만큼 화재 위험요인을 사전에 제거하고 화재 발생 시 신속하게 대피할 수 있는 환경을 확보한다는 취지다.
이번 단속은 별도의 사전 예고 없이 전국 소방서가 동일한 시간대에 참여하는 방식으로 진행된다.
단속 대상은 대형마트·쇼핑센터·백화점 등 판매시설과 영화상영관 등 이용객 밀집시설, 여객자동차터미널·철도역사·공항·항만 종합여객시설 등 운수시설이다.
소방당국은 소방시설의 전원을 차단하거나 임의로 조작하고 연동 기능을 정지했는지 등을 집중적으로 살펴본다. 비상구 등 피난·방화시설을 폐쇄하거나 훼손한 경우, 계단·복도 등 피난통로에 장애물을 쌓아둔 경우도 중점 단속 대상이다.
특히 단순한 시설 관리상태 점검을 넘어 실제 화재가 발생했을 때 초기 대응이나 신속한 대피를 방해해 인명피해를 키울 수 있는 행위를 집중적으로 확인할 방침이다.
비상구 폐쇄나 소방시설 전원 차단 등 국민 생명과 직결되는 중대한 위법행위가 적발되면 관계 법령에 따라 입건하거나 과태료를 부과하는 등 조치한다.
시설 관계자를 대상으로 한 현장 화재안전 컨설팅도 병행한다. 소방시설이 정상적으로 작동하는지, 비상구와 피난통로가 제대로 확보돼 있는지 스스로 점검하도록 안내하고 화재 발생 시 초기 대응과 이용객 대피 요령도 교육한다.
송호영 소방청 화재예방국장은 "추석 연휴에는 평소보다 많은 국민이 한꺼번에 시설을 이용하는 만큼 작은 안전관리 소홀도 화재가 발생하면 큰 인명피해로 이어질 수 있다"며 "소방청은 추석 연휴 전 국민이 자주 찾는 시설의 화재위험요인을 선제적으로 제거하고, 국민의 안전을 위협하는 불법행위에 대해서는 원칙에 따라 엄정하게 조치해 안전한 추석 명절을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com