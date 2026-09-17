구광모 회장 "AI는 선택 아닌 핵심축"…미래 승부처 투자 속도낸다

AI 핵심 요약beta
- 구광모 LG 회장이 16일 AI 투자 가속을 주문했다
- LG 사장단은 AI 팩토리·피지컬 AI를 점검했다
- LG는 반도체 소재·기판 등 미래 투자에 집중했다
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사장단 8시간 끝장토론…"빠른 속도·집요한 실행력" 주문
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 구광모 LG그룹 회장이 인공지능(AI)을 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 축으로 규정하고 주요 계열사 경영진에게 속도감 있는 투자와 실행을 주문했다. AI 팩토리와 피지컬 AI, 반도체 소재·기판 등 미래 승부처에 자원과 역량을 집중한다는 전략이다.
LG는 지난 16일 경기도 이천 LG인화원에서 사장단 회의를 열고 AI 시대 산업·기술 패러다임 변화에 대응하기 위한 '투자 전략 고도화' 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.
회의에는 구광모 회장을 비롯해 LG전자·LG디스플레이·LG이노텍·LG화학·LG에너지솔루션·LG유플러스 등 주요 계열사 최고경영진 40여명이 참석했다. 이들은 약 8시간에 걸쳐 AI로 재편되는 산업 환경과 미래 투자 방향을 집중 점검했다.
특히 AI 팩토리와 피지컬 AI, 반도체 소재·기판, 인공지능 전환(AX) 등을 핵심 승부처로 선정하고 기존 투자 성과와 전략을 살폈다. 시장·경쟁·기술 변화에 따른 다양한 시나리오를 정교하게 검증하는 동시에 투자 기회를 적기에 포착해 필요한 영역에 자원과 역량을 과감하게 집중하기로 했다.
구 회장은 "AI는 더 이상 선택적으로 대응할 수 있는 영역이 아니라 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 축"이라며 "AI 미래 승부처에서 이길 수 있도록 사장단이 빠른 속도와 집요한 실행력을 갖춰달라"고 주문했다.
LG는 사업 포트폴리오 고도화를 위해 지난 3월 AX, 6월 '위닝(Winning) R&D', 9월 투자 전략을 각각 핵심 의제로 선정해 분기별 사장단 회의를 진행하고 있다.
raul1649@newspim.com