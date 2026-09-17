부처·기관 데이터 한곳에서 찾는다…'범정부 데이터 파이프라인' 18일 개통

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 17일 범정부 데이터 파이프라인 구축을 밝혔다.
- 중앙·지방·공공기관 데이터를 한곳서 검색·활용하게 했다.
- 18일부터 시범운영해 복지·안전 정책에 쓰기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙부처와 지방정부, 공공기관에 흩어진 데이터를 한곳에서 검색하고 활용할 수 있는 '범정부 데이터 파이프라인'이 가동된다. 여러 기관의 데이터를 결합해 복지 사각지대를 발굴하거나 시설물 위험을 예측하는 등 단일 부처 데이터만으로 해결하기 어려웠던 사회 현안 분석에도 활용될 전망이다.
행정안전부는 중앙부처·지방정부·공공기관의 데이터를 연결하는 '범정부 데이터 파이프라인'을 구축하고 오는 18일부터 시범운영에 들어간다고 17일 밝혔다.
그동안 공공데이터는 기관마다 별도 시스템에 분산돼 있어 필요한 데이터를 찾고 요청한 뒤 공유받기까지 여러 기관과 개별적으로 협의해야 하는 불편이 있었다.
행안부는 데이터 생산부터 공유·개방·활용까지 전 과정을 하나로 연결해 기관 간 데이터 칸막이를 해소하는 데 초점을 맞춰 시스템을 구축했다.
범정부 데이터 파이프라인은 각 기관에서 생산된 데이터를 '기관공유시스템'을 거쳐 '국가공유데이터 플랫폼'으로 연계하는 방식이다.
이를 통해 중앙부처와 지방정부, 공공기관이 보유한 공유데이터를 한곳에서 통합 검색하고 활용할 수 있게 된다.
예를 들어 에너지바우처 정책을 담당하는 공무원은 기존에는 주택관리공단의 주택단지 정보와 한국에너지공단의 에너지바우처 수급세대 정보, 국토부의 건축물 데이터를 확보하기 위해 각 기관에 별도로 협조를 요청해야 했다.
앞으로는 범정부 데이터 파이프라인을 통해 필요한 데이터를 한곳에서 요청·검색해 에너지바우처 미사용 세대를 발굴하는 등 정책에 활용할 수 있다.
행안부는 9월 시범운영 이후 이용자 의견을 반영해 기능을 개선하고 원천데이터 연결을 확대할 방침이다.
향후 범정부 데이터 파이프라인을 중심으로 국민 대상 공공데이터포털과 부처별 행정정보시스템, 민간 AI 플랫폼 등을 연계해 공공데이터의 생성부터 분석·활용까지 선순환하는 체계를 구축한다는 계획이다.
황규철 행안부 인공지능정부실장은 "행정안전부는 이번 시범운영을 계기로 정부 기관 내 흩어진 데이터를 촘촘히 연결해 AI 시대 공무원의 공공데이터 활용 촉진을 유도하고, AI가 행정 곳곳에서 똑똑한 조력자가 되는 'AI 민주정부'의 기반을 다지겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com