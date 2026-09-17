KDI·OECD "'개발협력 효과' 향상 핵심...정책·예산·성과관리 연계해야"

AI 핵심 요약beta
- KDI와 OECD가 17일 서울서 개발협력 조정 포럼을 열었다.
- 부처·기관의 정책·예산·집행 연계 방안을 논의했다.
- 공동연구 보고서는 연내 공개될 예정이다.
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한국·이탈리아 등 범정부 조정 사례 공유
기후변화·민간 참여 논의...연내 보고서 공개
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 한국개발연구원(KDI)과 경제협력개발기구(OECD)가 개발협력의 효과를 높이기 위한 부처·기관 간 정책 조정 방안을 논의했다.
KDI는 17일 더그랜드롯데 서울에서 OECD와 공동으로 '개발협력을 위한 전 정부적 조정: 제도 설계에서 효과적인 정책 실행까지'를 주제로 '2026 글로벌 포럼'을 개최했다고 밝혔다.
이번 포럼은 양 기관의 공동연구 결과를 공유하고, 개발협력에 참여하는 부처와 기관의 정책·예산·사업 집행을 연계하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
첫 번째 세션에서는 OECD 개발원조위원회(DAC) 회원국의 조정 체계와 운영 경험을 비교하고 효과적인 정책 실행을 위한 제도적 요인을 살펴본다. 두 번째 세션에서는 한국·이탈리아·슬로베니아의 사례를 통해 국가별 조정 방식과 시사점을 공유한다.
세 번째 세션에서는 기후변화 대응과 민간 부문 참여를 중심으로 협력 방안을 논의한다. 한국의 기후 공적개발원조(ODA) 추진 체계와 다양한 개발협력 주체 간 조정 방안이 주요 의제다.
김정욱 KDI 국제개발협력센터 소장은 개회사에서 "공동의 목표와 전략을 바탕으로 정책·예산·이행·성과관리를 유기적으로 연결하는 것이 전 정부적 조정의 핵심"이라고 강조했다.
일본국제협력기구 부이사장은 기조연설에서 기후변화와 경제안보 등 복합적인 과제에 대응하려면 범정부적 접근이 필요하다며, 다양한 주체가 대등한 파트너로서 서로 배우는 '지식의 공동 창출'을 강조했다.
한편 KDI와 OECD의 공동연구 결과를 담은 '개발협력을 위한 전 정부적 조정' 보고서는 연내 공개될 예정이다.
jongwon3454@newspim.com