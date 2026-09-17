일동제약, 전립선 건기식 '일동 쏘팔리토 포텐' 출시

AI 핵심 요약beta
- 일동제약이 17일 전립선·지구력 제품을 출시했다.
- 쏘팔메토 추출물과 옥타코사놀을 핵심 원료로 담았다.
- 약국 중심 유통으로 시장 공략에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
약국 건기식 코너 중심으로 유통·마케팅
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약은 전립선 건강 유지와 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품 '일동 쏘팔리토 포텐'을 출시했다고 17일 밝혔다.
신제품은 전립선 건강과 지구력 유지에 초점을 맞춰 쏘팔메토 열매 추출물과 옥타코사놀 함유 유지 등 기능성 원료를 배합한 것이 특징이다.
전립선 건강 유지에 도움을 줄 수 있는 쏘팔메토 열매 추출물에는 미국산 원료와 초임계 공법을 적용했다. 쏘팔메토 열매 추출물에 포함된 로르산은 1캡슐당 115mg을 함유해 식품의약품안전처가 제시하는 1일 최대 섭취량에 맞췄다.
지구력 증진에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료인 옥타코사놀 함유 유지도 식약처 고시 1일 섭취 기준을 고려해 1캡슐당 옥타코사놀 40mg을 담았다.
이 밖에 아연과 망간, 비타민 B2·B6, 판토텐산 등의 기능성 원료와 부원료인 서양호박종자유를 함께 배합했다.
일동제약은 약국 내 건강기능식품 코너를 중심으로 제품을 유통하고 약국 시장의 특성을 활용한 마케팅을 진행할 계획이다.
sykim@newspim.com