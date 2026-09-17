라셀틱스, 현대백화점 판교점 '코오드' 입점

AI 핵심 요약beta
- 라셀틱스가 17일 현대백화점 판교점 코오드에 입점한다고 밝혔다.
- 앰플은 2026 화해 뷰티 어워드 상반기 1위를 차지했다.
- 회사는 온·오프라인 유통 확대와 해외 진출을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 더마 뷰티 브랜드 라셀틱스가 18일 현대백화점 판교점에 오픈하는 더마 뷰티 전문 편집숍 '코오드'에 입점한다고 17일 밝혔다.
회사에 따르면 라셀틱스의 대표 제품인 앰플은 '2026 화해 뷰티 어워드 상반기 베스트 신제품' 앰플 부문 1위에 선정됐다. 현재 크림·에센스·미스트·앰플샷 등으로 제품 라인업을 확대하고 있다.
코오드는 현대백화점이 선보이는 더마 뷰티 전문 편집숍으로 개인별 피부 특성과 고민에 맞는 제품을 제안하는 플랫폼이다. 다양한 더마·기능성 뷰티 브랜드를 한자리에서 경험할 수 있도록 구성돼 있다.
라셀틱스는 온·오프라인을 연계한 유통 전략을 추진 중이다. 현대백화점 공식 앱 '더현대Hi'에서 공동구매를 진행하며 온라인 고객층과의 접점을 확대하고 있으며, 오프라인에서는 코오드를 통해 소비자가 제품을 직접 경험할 수 있도록 하고 있다. 연예인 및 인플루언서와의 공동구매, 라이브커머스, 홈쇼핑 방송 판매 등 판매 채널도 다각화하고 있다.
해외 시장 확대도 진행 중이다. 라셀틱스는 중국·몽골·대만·베트남 등 아시아 주요 시장을 중심으로 현지 파트너와 협업하며 판매망을 넓히고 있다. 국가별 시장 특성에 맞춘 유통 및 마케팅 전략을 통해 글로벌 사업 기반을 강화하고 있다.
회사 관계자는 "2026 화해 뷰티 어워드 상반기 베스트 신제품 앰플 부문 1위 선정에 이어 홈쇼핑 방송 판매, 더현대Hi 공동구매, 현대백화점 판교점 입점 등 라셀틱스를 소비자들이 만날 수 있는 채널이 빠르게 확대되고 있다"며 "이번 코오드 입점은 온라인에서 쌓아온 브랜드 경쟁력을 오프라인에서도 직접 선보일 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
이어 "중국, 몽골, 대만, 베트남 등 해외 시장에서도 유통 채널과 파트너십을 지속적으로 확대하고 있다"며 "제품력을 기반으로 국내 프리미엄 유통 채널과 글로벌 시장을 동시에 확대해 K-뷰티 대표 더마 코스메틱 브랜드로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com