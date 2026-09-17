해진공, 쇄빙·내빙선 연간 1200억 투자…북극항로 개척 지원사격

AI 핵심 요약beta
- 한국해양진흥공사가 17일 쇄빙·내빙선 투자프로그램을 신설했다.
- 연간 1200억원을 투입해 북극항로 선박 확보를 돕는다.
- 국적선사 선대 경쟁력과 극지 운항 역량을 키우려 했다.
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[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국해양진흥공사가 북극항로 개척에 발벗고 나섰다. 쇄빙선 선박을 확대하기 위해 연간 1200억원을 지원할 방침이다.
한국해양진흥공사(사장 안병길)가 북극항로의 상업 항로화를 지원하고 국적선사의 극지 운항 선대 구축을 촉진하기 위해 '쇄빙·내빙선 투자 프로그램'을 신설한다고 17일 밝혔다.
북극항로는 기존 항로에 비해 운항거리가 짧아 물류비와 운항 시간을 줄일 수 있는 새로운 해상운송 경로로 주목받고 있다.
다만 극지방을 운항하기 위해서는 쇄빙·내빙 기능을 갖춘 선박이 필요해 일반 선박보다 도입 비용이 높고, 상업항로가 본격적으로 자리 잡기 전까지는 수익성에 대한 불확실성도 큰 상황이다.
해진공은 이러한 선사들의 초기 선박 확보 부담을 줄이고 북극항로 운항에 필요한 선대를 선제적으로 확보할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다.
투자는 국적선사가 북극항로 운항을 목적으로 새로 건조하거나 중고로 도입하는 쇄빙·내빙 등급 선박을 대상으로 한다. 컨테이너선, 벌크선, 탱커, 자동차운반선(PCTC) 등 선종에 제한을 두지 않아 다양한 형태의 극지 운항 선박 확보를 지원할 계획이다.
해진공은 프로그램을 연간 1200억원 규모로 운영하며, 선가를 기준으로 후순위 금융에 최대 30%까지 투자한다. 이에 따라 선사는 선순위 금융을 포함해 선가의 최대 90%까지 자금을 조달(LTV)할 수 있어 선박 도입 과정에서 필요한 자체 자금 부담을 낮출 수 있다.
특히 후순위 금융은 선순위 금융보다 상대적으로 위험 부담이 큰 만큼, 해진공의 투자를 통해 선사의 선박 확보에 필요한 금융 구조를 보다 안정적으로 구성할 수 있을 것으로 기대된다.
해진공 관계자는 "이번 프로그램을 통해 국적선사의 쇄빙·내빙선 확보를 지원하고, 향후 북극항로 운항 확대에 필요한 국적선사의 극지 운항 역량과 선대 경쟁력 강화에 나설 계획"이라고 밝혔다.
dream@newspim.com