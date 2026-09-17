中 장강문명포럼 개막…"강과 바다 넘어 세계 대하문명 교류"

AI 핵심 요약beta
- 중국 충칭에서 15일 2026 장강문명포럼이 개막했다.
- 한국 등 약 20개국이 장강과 대하문명 교류를 논의했다.
- 포럼은 유역 발전과 국제협력 의제로 확대됐다.
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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 장강(長江, 창장) 문명과 세계 주요 대하(大河) 문명의 교류·상호학습을 논의하는 '2026 장강문명포럼'이 15일 중국 충칭 웨라이국제회의센터에서 개막했다.
'강과 바다를 넘어, 문명의 상호교류(跨越江海 文明互鉴)'를 주제로 열린 이번 포럼에는 한국을 비롯해 이집트, 브라질, 인도, 영국, 미국, 독일, 호주, 멕시코, 튀르키예, 헝가리 등 약 20개국의 전문가와 외교·영사기관 관계자, 외신 관계자 등이 참석했다.
포럼에서는 '장강문명과 세계 대하문명의 교류·상호학습'을 핵심 의제로 놓고 유역의 지속가능한 발전과 초국경 유역 거버넌스 협력, 대하문명의 현대적 가치 등을 논의했다.
중국 측에서는 중국사회과학원 학부위원인 부셴췬(卜宪群)과 리궈창(李国强), 중앙민족대 역사문화학원 멍만(蒙曼) 교수 등이 발표에 나섰다. 해외에서는 이집트 룩소르박물관 전 관장 알라 만샤위, 런던정경대(LSE) 아시아연구센터 수석 객원연구원 마틴 자크, 브라질 전국기자연맹 부회장 티아고 탕기 등이 참여해 각국의 대하문명과 장강문명의 접점을 모색했다.
이번 포럼은 장강을 중국의 지역 문화에 국한하지 않고 나일강, 아마존강 등 세계 주요 강 유역 문명과 연결해 바라보는 데 초점을 맞췄다. 특히 강을 중심으로 형성된 문명의 발전 과정과 오늘날 유역 국가들이 직면한 환경·개발·거버넌스 문제를 함께 논의하면서 문명 간 대화의 폭을 넓혔다.
장강은 중국 서부에서 발원해 충칭과 우한, 상하이 등을 거쳐 동중국해로 이어지는 중국 최대의 강이다. 장강 유역은 중국의 경제·산업 발전뿐 아니라 고대부터 다양한 문화와 문명이 접촉하고 교류하는 공간으로 평가된다.
포럼 기간에는 학술회의와 함께 장강 문화를 알리는 다양한 부대행사도 마련됐다. '2026 세계 대하 가요제'와 '세계 대하 시회'를 비롯해 장강 문화 탐방 교류, 쓰촨·충칭 작가들의 장강 생태문화 답사, 싼샤(三峽)댐 저수지 지역의 장강문명 회랑 건설 교류 등이 진행된다.
이와 함께 장강문명 사진전과 제10회 바이디청(白帝城) 국제시가제, 우산(巫山) 룽구포(龍骨坡) 유적 학술교류회, 문화탐방 프로그램 '시행장강(诗行长江)' 시즌5 출범식, 특별 음악회와 드론 공연 등도 열린다.
장강 포럼 개막식에서는 '장강문명 총서·대하 상류 총서'가 공개됐으며, 국제 소통을 위한 '장강의 약속·문명 대화' 주제의 국제전파 행사도 출범했다.
장강문명포럼은 장강 유역에서 열리는 유일한 성·부급 상설 문화포럼으로, 올해까지 세 차례 개최됐다. 중국 내 학술 논의에서 출발해 국제적 문명 대화로 영역을 확대하고, 문화 의제에서 유역의 지속가능한 발전과 국제협력 등 종합적인 의제로 범위를 넓혀왔다는 게 주최 측 설명이다.
이번 포럼은 충칭시 당 위원회와 중국사회과학원이 공동 주최하고, 충칭시 당위원회 선전부와 충칭시 문화관광발전위원회, 충칭시 외사판공실, 충칭사회과학원이 공동 주관했다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com