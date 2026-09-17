토스인슈어런스, 추석 맞춤 보험 점검 가이드 발표…귀성·여행·혼추족 대비

AI 핵심 요약beta
- 토스인슈어런스가 17일 추석 연휴 맞춤 보험 가이드를 공개했다.
- 귀성족은 운전자 특약과 빈집 도난 보장을 점검해야 했다.
- 여행족은 수하물·지연 보상, 혼추족은 배상책임과 통지 의무를 확인해야 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스인슈어런스가 추석 연휴를 앞두고 연휴를 보내는 유형에 맞춘 '추석 연휴 라이프스타일별 맞춤 보험 가이드'를 17일 공개했다.
최근 고향 방문 외에도 해외여행이나 휴식, 단기 아르바이트 등 연휴 활용 방식이 다변화됨에 따라 토스인슈어런스는 상황별 보험 점검 포인트를 세분화해 제시했다.
귀성족은 장거리 운전과 빈집 위험에 대비해야 한다. 교대 운전 시에는 가입일 자정부터 효력이 생기는 자동차보험 '임시운전자 특약'을 출발 최소 하루 전에 신청해야 한다. 타인 차량 운전 시에는 '다른자동차 운전 특약'이 유용하다. 집을 오래 비울 때 생기는 도난 위험은 화재보험 '가재도난 보장 특약'으로 보장받을 수 있다.
해외로 떠나는 여행족은 해외여행자 보험의 보장 항목을 살펴볼 필요가 있다. 연휴 기간 공항 혼잡으로 인한 수하물 분실 및 파손 위험에 맞춰 소지품 손해를 보상하는 '휴대품 손해 보장'과 항공기 결항·지연에 따른 숙박·식비를 지원하는 '항공기 지연 보상' 한도를 확인할 필요가 있다.
집에서 연휴를 보내는 혼추족은 일상 위험 대비가 요구된다. 누수 등으로 인한 아랫집 피해나 예기치 않은 사고에 대비해 '가족일상생활배상책임' 특약 가입 여부를 점검하는 것이 유리하다. 특히 물류센터나 배달 등 단기 아르바이트를 실시할 경우 보험사에 직무 변경 사실을 알리는 '통지 의무'를 이행해야 한다. 이를 위반하면 사고 발생 시 보험금 지급이 거절되거나 계약이 해지될 수 있다.
토스인슈어런스 관계자는 "명절을 보내는 방식이 다변화된 만큼 상황에 맞춘 보험 점검이 필요하다"며 "가이드를 통해 연휴 동안 필요한 보장을 확인하길 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com