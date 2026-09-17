카카오게임즈, 외부 공격에 개인정보 140명 유출

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 17일 외부 공격으로 개인정보 유출을 확인했다
- 지난 12일 파트너스·RINK에 비정상 접근이 발생했다
- 이용자 140명 정보 유출됐지만 비밀번호는 포함되지 않았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈의 일부 서비스에서 외부 공격으로 이용자 140명의 개인정보가 유출됐다.
17일 카카오게임즈에 따르면 지난 12일 '파트너스'와 'RINK' 서비스에 대한 비정상적인 외부 접근이 발생했다. 회사는 조사 과정에서 14일 이용자 140명의 개인정보가 외부로 유출된 사실을 확인했다.
회사는 "유출된 정보는 파트너스 서비스의 외부 연동용 타사 식별코드 또는 타사 아이디와 RINK 서비스의 자사 식별코드, 일부 국가코드"라면서 "개인을 특정하기 어려운 정보로 악용 위험이 낮으며, 일부 유출된 아이디에도 비밀번호는 포함되지 않았다"고 설명했다.
카카오게임즈는 비정상적인 접근 경로와 관련 계정을 차단하고 개인정보보호위원회 등 관계기관에 신고했다. 현재 외부 보안 전문기관과 사고 원인과 정확한 영향 범위를 조사하고 있다.
flurry327@newspim.com