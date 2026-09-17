네팔 파견 해외긴급구호대 2진 활동 종료...17일 국내 복귀

AI 핵심 요약beta
- 외교부가 17일 네팔 파견 KDRT 2진 귀국을 밝혔다.
- KDRT 2진은 11일 파견돼 복구와 실종자 수색을 했다.
- 정부합동대응팀은 현지 잔류해 실종자 확인을 계속한다.
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정부합동대응팀은 잔류..."실종자 확인 노력 계속"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 피해 지원을 위해 파견된 대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 2진이 17일 귀국한다고 외교부가 밝혔다.
외교부는 이날 "KDRT 2진은 민관합동 긴급구호협의회 의결에 따라 계획대로 오늘 활동을 종료하고 국내로 복귀한다"고 밝혔다.
외교부·소방청·한국국제협력단(KOICA·코이카) 인력과 의료진 등 총 8명으로 구성된 KDRT 2진은 지난 11일 네팔에 파견돼 홍수 피해 재건·복구 작업과 한국인 실종자 9명에 대한 수색·구조 활동을 병행했다.
KDRT 2진은 한국인 실종자들이 홍수를 피해 이동했을 것으로 추정되는 대피로 등에 대한 육상 수색 및 드론 수색 등을 실시했으나 현지 지형과 안전 문제 등으로 인해 별다른 성과를 거두지 못했다.
KDRT와 별도로 파견됐던 정부합동대응팀은 현지에 남아 주네팔 한국대사관과 함께 네팔 당국과 협력하면서 한국인 실종자 가족 지원 등의 업무를 수행할 예정이다. 외교부는 "정부합동대응팀이 연락 두절된 우리 국민들의 소재 확인을 위한 노력을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
정부합동대응팀은 외교부·소방청·경찰청 인력 8명으로 구성되며 필요에 따라 교체 파견이나 추가 파견이 이뤄질 수도 있다. 정부는 강용구 주로스앤젤레스 총영사관 영사를 정부합동대응팀장으로 임명했다.
opento@newspim.com