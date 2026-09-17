동해해경청, 포항 동쪽 공해상 북한 상선 부속선 침몰 수색…3명 구조·1명 실종

AI 핵심 요약beta
- 동해해경청이 17일 북한 상선 부속선 침몰 실종자 수색에 나섰다.
- 해군 보고로 4명 실종을 접수하고 함정·항공기를 투입했다.
- 일본이 3명을 구조했고, 해경은 1명 수색을 이어가고 있다.
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일본·러시아 구조당국에 국제 수색구조 협력 요청
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 17일 오전 경북 포항 호미곶 남동방 약 200km 공해상에서 북한 상선의 부속선이 침몰해 실종자 수색구조 활동을 벌이고 있다고 밝혔다.
동해해경청에 따르면 이날 오전 10시 52분쯤 해군으로부터 북한 상선 부속선 침몰로 4명이 실종됐다는 사고 상황을 접수했다.
해경은 일본과 러시아 구조당국(RCC)에 수색구조 협력을 요청하고 경비함정 2척과 항공기, 해군 함정, 어업지도선 등을 사고 해역으로 급파했다.
일본 해상보안청은 오후 12시 18분쯤 사고자 3명을 구조했다는 정보를 해경에 전달했다. 해경은 현재 남은 실종자 1명을 찾기 위해 관계기관과 수색을 이어가고 있다.
이종욱 동해지방해양경찰청장 직무대리는 "공해상에서 발생한 사고이지만 인명 구조를 최우선으로 하는 국제적·인도적 원칙에 따라 가용 구조세력을 신속히 투입했다"며 "실종자를 조속히 발견·구조할 수 있도록 수색에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com