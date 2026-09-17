'원주교육 혁신포럼' 개최...원주형 교육혁신 실행 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 17일 원주교육 혁신포럼을 열었다
- 교육특구 3년 성과와 과제를 점검했다
- 시민 의견 반영해 교육혁신 모델을 다듬기로 했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 17일 호텔인터불고 원주에서 '원주교육 혁신포럼'을 개최했다고 밝혔다.
이번 포럼은 교육특구 시범운영 시점에서 지난 3년간 지역 교육 혁신의 성과와 과제를 분석하고 전문가 및 교육 현장, 지역사회의 의견을 통해 중장기 발전 방향을 도출하기 위해 기획됐다.
특히 포럼에서는 교육특구를 통해 형성된 학교, 대학, 지역사회 간 협력 기반과 지역 교육 자원을 활용해 원주에 적합한 교육 정책을 진단하고 지속 가능한 지역 교육 혁신을 위한 새로운 협력과 실행 방안을 논의했다.
'원주형 교육혁신 선도모델의 성공을 위한 전략과 과제'를 주제로 진행된 포럼에서는 먼저 '원주 교육특구의 성과와 중장기 발전과제'에 대한 발제에 이어 교육특구의 주요 추진 성과와 교육여건을 점검하고 향후 발전 과제를 제시했다.
또 이날 '청중과의 대화' 시간에는 교원, 학부모, 시민 등 다양한 교육 주체의 의견을 수렴하고 원주교육 발전을 위한 정책 제안을 폭넓게 듣는 시간이 마련돼 관심을 끌었다.
이번 포럼은 '원주시 교육특구 운영체계 재정립 및 고도화 연구용역'과 연계해 진행됐다. 시는 포럼에서 수렴된 전문가 제언 및 지역사회의 의견을 연구용역에 반영해 구체적 실행 과제를 도출할 예정이다.
아울러 포럼에서 모인 지역사회의 의견은 원주시와 원주교육지원청이 공동으로 추진하고 있는 교육부의 '교육혁신선도지역' 공모와 연계해 반영될 계획이다. 이를 통해 교육특구를 통해 축적한 성과와 협력 기반을 바탕으로 원주형 교육혁신 모델을 구체화해 나갈 방침이다.
구자열 원주시장은 "이번 포럼은 지난 3년간 교육특구의 성과를 돌아보는 동시에, 원주에 필요한 교육을 논의하고 설계하는 자리"라며 "다양한 의견을 정책에 반영해 원주의 특성과 강점을 살린 지속 가능한 교육 혁신을 이루겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com