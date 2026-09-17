신한라이프, 전 임원 콜센터 방문…고객 불편 직접 듣는다

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 17일 전 임원 콜센터 방문을 진행했다.
- 고객 불편과 상담사 애로를 직접 듣고 점검했다.
- 소비자보호 강화와 서비스 개선을 추진하겠다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 고객중심경영과 소비자보호 체계를 강화하기 위해 전 임원이 서울 금천구 콜센터를 방문해 고객의 목소리를 직접 청취했다고 17일 밝혔다.
이번 현장 방문은 세 차례에 걸쳐 진행됐다. 고객이 보험서비스를 이용하면서 겪는 불편과 어려움을 직접 확인하고 현장의 의견을 서비스와 제도 개선에 반영하기 위해 마련됐다.
임원들은 실제 상담 사례를 바탕으로 고객 문의와 불편 사항을 살펴보고 상담사들이 업무 과정에서 겪는 어려움과 개선 의견도 들었다.
각 부문 임원들은 상담 과정에서 확인된 서비스와 본사 제도, 업무 프로세스 가운데 개선이 필요한 부분을 점검했다. 특히 문의가 집중되거나 반복적으로 발생하는 불편 사항을 중심으로 소비자보호 관점에서 개선 방안을 마련할 계획이다.
신한라이프는 올해 초 소비자보호 내부통제 체계 확립과 전문성 강화를 위해 조직을 개편했다. 지난 4월에는 소비자보호 실천 선포식을 열고 상품 개발과 판매부터 보험금 지급까지 전 과정에서 소비자보호를 강화한다는 방침을 밝힌 바 있다.
고객이 직접 서비스 개선 의견을 제시하는 고객컨설턴트 제도도 운영하고 있다. 이를 통해 보험약관과 상품설명서, 상품안내장 등을 고객이 이해하기 쉽도록 개선하는 작업을 진행하고 있다.
신한라이프 관계자는 "고객중심경영은 고객이 보험서비스를 이용하는 과정에서 불편이나 어려움이 없는지 현장에서 살피는 것에서 시작된다"며 "앞으로도 고객의 의견을 적극 반영해 신뢰받는 금융 파트너로 나아가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com