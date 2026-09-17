더본코리아 종목토론방서 비판 글에 이용자들 고소당해

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아가 17일 온라인 비방글 작성자를 고소했다.
- 회사는 허위사실 유포와 욕설로 피해를 입었다고 했다.
- 일부 이용자는 경찰 출석 통보를 받았다고 주장했다.
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더본코리아, 관할 경찰서에 고소장 접수
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 더본코리아가 온라인 종목토론방에서 회사와 경영진을 비방하거나 허위사실을 유포한 게시글 작성자들을 경찰에 고소했다.
17일 업계에 따르면 더본코리아는 최근 네이버 종목토론방 등에 글을 올린 작성자들을 모욕죄 등 혐의로 서울 은평경찰서 등에 고소했다. 경찰은 투자자들에 대한 고소장이 접수된 사실을 확인했지만 수사 중인 만큼 구체적인 내용은 밝히지 않았다.
종목토론방에는 이날 경찰로부터 출석 요구 등 조사 연락을 받았다는 이용자들의 고소 인증글이 잇따라 올라왔다. 일부 작성자는 회사의 적자와 주주·가맹점주 피해에 관한 글을 올린 뒤 조사 통보를 받았다고 주장했다. 경찰 연락을 받았다고 공개한 이용자는 최소 4명으로 파악됐다.
더본코리아는 주주나 투자자 여부를 고소 대상 선정 기준으로 삼지 않았으며 단순한 실적 비판이나 주주 의견도 문제 삼지 않았다고 반박하고 나섰다.
지난해부터 비방과 욕설, 허위사실 유포로 회사와 임직원, 가맹점주가 피해를 입어 법무법인을 통해 대응하고 있다는 게 사측 설명이다.
더본코리아 관계자는 "지난해부터 온라인 커뮤니티를 중심으로 비방 및 허위사실 유포 목적의 악의적 게시글과 댓글 등으로 회사와 가맹점주들에게 직접적인 피해가 발생하고 있다"고 말했다. 이어 "현재 법무법인을 통해 비방 및 욕설, 허위사실 유포 행위에 대해 원칙에 따른 법적 조치를 진행하고 있다"며 "근거 없는 맹목적 비방과 모욕으로부터 회사와 임직원, 선량한 가맹점주들의 명예와 신뢰를 보호하기 위한 불가피하고 정당한 방어 조치"라고 덧붙였다.
nrd@newspim.com