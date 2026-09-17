원주노사민정협의회, '원주일자리 대토론회' 개최... 실질적 해결책 모색

AI 핵심 요약beta
- 원주시 노사민정협의회가 17일 일자리 대토론회를 열었다
- 원주형 강소기업 구인난과 미스매칭 해법을 논의했다
- 청년 정착 지원과 인재양성 협력 필요성을 강조했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시 노사민정협의회는 17일 원주빌라드 아모르 3층에서 '원주형강소기업과 함께하는 원주일자리 대토론회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 대토론회는 원주지역 기업들이 마주한 구인난과 일자리 미스매칭 문제를 해결하기 위해 기업, 노동계, 일자리 전문가 및 유관기관 관계자들이 한자리에 모여 실질적인 해결책을 모색했다.
대토론회는 1부 발제와 2부 종합토론으로 나눠 진행됐다. 1부에서는 최현 강원특별자치도경제진흥원 인적자원개발위원회 연구원이 '2026 강원지역 노동시장 현황'을 주제로 지역 일자리 현황을 소개한데 이어 정명교 한국폴리텍대학 원주캠퍼스 산학협력처장이 '청년유출 브레이크 및 상생형 고용지원'을 주제로 청년들의 지역 정착을 위한 고용지원 방안을 제시했다.
종합토론에서는 박현숙 명륜종합사회복지관장이 좌장을 맡은 가운데 기업 및 노동계, 일자리 유관 기관 관계자들이 현장의 목소리를 함께 나눴다.
허필선 원주연세대학교미래캠퍼스 시설환경 노동조합 위원장, 문희영 ㈜네오바이오텍 경영지원실장, 권혜인 ㈜단정바이오 경영관리팀장, 신민화 노사발전재단 강원중장년내일센터장이 참여해 지역 일자리 문제에 대한 다양한 의견을 논의했다.
노사민정협의회 이동욱 사무국장은 "지역기업의 구인난은 단순히 필요한 인력을 채용하지 못하는 문제를 넘어서 청년유출 및 지역경제 지속 가능성과 연결된 중요한 이슈"라며 "이번 토론회를 통해 문제를 함께 공유하고 해결 방안을 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 지역의 산업과 기업이 필요로 하는 인재를 양성하고 청년 및 노동자들이 지역에 정착할 수 있는 환경을 조성하기 위해 협력할 것"이라고 덧 붙였다.
onemoregive@newspim.com