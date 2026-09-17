SBI저축은행, 카카오페이·KCB와 중·저신용자 금융 공급 확대 협력

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행은 16일 카카오페이·KCB와 MOU를 체결했다.
- 대안신용평가로 중·저신용자 금융공급 확대에 나섰다.
- 송금·결제·자산정보 반영해 심사 범위를 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SBI저축은행은 카카오페이, 코리아크레딧뷰로(KCB)와 대안신용평가를 기반으로 중·저신용자에 대한 금융 공급을 확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.
협약식은 지난 16일 카카오페이 판교 오피스에서 김문석 SBI저축은행 대표이사, 신원근 카카오페이 대표이사, 이성욱 KCB 대표이사 등이 참석한 가운데 진행됐다.
3사는 데이터 기반 신용평가 역량을 활용해 금융거래 이력이 부족한 고객의 금융 접근성을 높이기 위해 공동 평가체계 구축에 나선다.
SBI저축은행은 카카오페이의 대안신용평가 모형인 '카카오페이 스코어'를 여신심사 전략에 활용하고, 이를 KCB의 신용평가 인프라와 결합할 계획이다.
기존 신용평가는 대출·신용거래 이력과 연체 여부 등 전통적인 신용정보를 중심으로 평가하기 때문에 금융거래 이력이 충분하지 않은 고객의 신용도와 상환능력을 세밀하게 평가하는 데 한계가 있었다.
이번 협약을 통해 카카오페이의 송금·결제 데이터와 자산정보 등 마이데이터 기반 대안신용정보를 심사에 반영한다. 금융거래 이력뿐 아니라 실제 경제활동 데이터를 활용해 상환능력을 보다 다각도로 평가한다는 취지다.
SBI저축은행은 카카오페이 스코어를 적용한 신규 금융상품도 출시할 예정이다. 이를 통해 기존 신용정보만으로 평가가 어려웠던 중·저신용자와 씬파일러(금융이력부족자)까지 대출 심사 범위를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
SBI저축은행 관계자는 "전통적인 신용평가 방식으로 충분히 평가받지 못했던 고객에게 새로운 금융 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 대안 신용정보를 활용한 심사 전략을 통해 중·저신용자의 금융 접근성을 높이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com