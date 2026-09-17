박홍근 "K자형 양극화 국민에 충분한 지원 이뤄지는지 살펴봐야"

AI 핵심 요약beta
- 박홍근 장관이 17일 K자형 양극화 지원 점검을 주문했다
- 그는 2027년 예산안 발표가 정책의 시작이라고 말했다
- 국민 눈높이 설명과 2045 국가발전전략 속도를 당부했다
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박 장관 제9차 확대간부회의를 주재
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 17일 "저소득·취약계층, 자영업자, 중소기업 등 K자형 양극화로 어려움을 겪고 있는 국민들에게 충분한 지원이 이뤄지고 있는지 살펴볼 필요가 있다"고 말했다.
정부가 청년예산 등 사회적 약자를 위한 다양한 정책을 내놓은 가운데, 이 같은 지원이 실제 필요한 국민에게 충분히 닿고 있는지를 점검해야 한다는 뜻으로 풀이된다.
박 장관은 이날 정부세종청사에서 제9차 확대간부회의를 주재하고 "2027년 예산안을 비롯해 준비해 온 주요 정책들을 국민들께 발표했다"며 "다만, 정책은 발표하는 것으로 끝나는 것이 아니라 비로소 시작하는 것"이라고 말했다.
특히 "저소득·취약계층, 자영업자, 중소기업 등 K자형 양극화로 어려움을 겪고 있는 국민들에게 충분한 지원이 이뤄지고 있는지 살펴볼 필요가 있다"며 정책을 면밀히 점검할 것을 주문했다.
이어 박 장관은 "정책 내용을 알리는 데 그치지 않고 국민의 눈높이에 맞는 쉽고 명확한 언어로 설명해 국민들께서 정책이 자신의 삶에 가져오는 변화를 이해할 수 있도록 해야 한다"며 "올해 안에 발표할 '2045 국가발전전략' 수립에도 속도를 내 달라"고 말했다.
wideopen@newspim.com