EU, 중국에 하이브리드차 수출 제한 요구…"시장 점유율 15%로"

AI 핵심 요약beta
- EU가 17일 중국산 하이브리드차 수출 자제를 중국에 요청했다.
- EU는 점유율을 15% 수준으로 낮추고 유럽산 수입 확대를 원했다.
- BEV 관세 이후 하이브리드차 수입 급증에 대응한 조치다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 유럽연합(EU)이 엄청난 속도로 역내 시장 점유율을 차지하는 중국산 하이브리드 차량과 관련해 중국 정부에 수출을 자율적으로 제한해줄 것을 요구했다고 파이낸셜타임스(FT)가 17일(현지시간) 여러 소식통을 인용해 보도했다.
보도에 따르면 EU 집행위원회는 내달 베이징에서 열리는 'EU·중국 무역투자협의(TIC)' 포럼을 앞두고 중국 측에 이 같은 의사를 전달했다.
EU 측은 현재 30%를 상회하는 중국산 하이브리드차의 EU 시장 점유율을 약 15% 수준으로 제한하는 약속을 요구하고 있는 것으로 전해졌다.
아울러 화학제품 등 다른 품목에서도 중국의 자발적인 수출 자제를 요청했으며, 유럽산 제품의 수입을 확대하길 원한다고 밝혔다.
이번 조치는 2024년 10월 EU가 중국산 배터리전기차(BEV)에 최고 45%의 반보조금 관세를 부과한 이후, 단일 관세(10%)만 적용받는 중국산 하이브리드차 수입이 급증한 데 따른 것이다. 중국산 하이브리드차의 EU 수입량은 2024년 10월 3천800대에서 지난 7월 5만 대로 무려 10배 이상 늘었다.
우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 전날 연례 연설에서 "일일 대중 무역 적자가 10억 유로에 달하며 임계점에 도달했다"며 "'2차 차이나 쇼크'는 이미 시작되었으며, 관계의 균형을 맞추기 위해 모든 수단을 동원할 것"이라고 강력한 대응을 예고했다.
EU 당국자들은 이번 수출 자제 요청이 1986년 일본과 맺었던 자율수출규제와 유사한 방식이라고 설명했다. 당시 일본 기업들은 수출 제한에 대응해 유럽 내 직접 투자 및 현지 생산을 늘린 바 있다.
마로시 셰프초비치 EU 통상·경제안보 담당 집행위원은 오는 10월 둘째 주로 예정된 베이징 방문에 앞서 왕원타오 중국 상무부장(장관)과 회담을 갖고 구체적인 협상을 이어갈 예정이다.
wonjc6@newspim.com