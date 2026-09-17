진에어·에어부산·에어서울, 추석 맞아 지역사회 나눔 활동

AI 핵심 요약beta
- 진에어·에어부산·에어서울이 17일 추석맞이 봉사활동을 했다
- 임직원 30명이 선물 꾸러미 200개를 제작해 전달했다
- 지역 전통시장 구매로 나눔과 지역경제 활성화에 힘썼다
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전통시장 물품 구매…지역 이웃에 직접 전달
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 진에어와 에어부산, 에어서울이 추석 명절을 앞두고 지역사회 나눔 활동을 진행했다.
3사는 17일 서울 강서구 등촌1종합사회복지관에서 '추석맞이 마음배송' 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.
이날 현장에는 3사 임직원 30명이 참여해 제철 과일과 김, 파스 등 먹거리와 의료품으로 구성된 선물 꾸러미 200개를 제작했다. 진에어는 기내 판매 상품 일부도 추가로 후원했다.
임직원들은 꾸러미 상자에 이웃들의 건강과 안부를 기원하는 손글씨 메시지를 작성한 뒤 사회복지사들과 함께 각 가정을 방문해 직접 전달했다.
이번 꾸러미 물품은 지역 내 전통시장에서 구매해 지역경제 활성화 취지도 더했다.
3사는 그동안 지역 환경정화와 계절별 봉사활동, 어린이병원 재능기부 등 공동 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
진에어 관계자는 "명절을 맞아 지역 이웃들에게 실질적인 도움을 드리고자 이번 봉사활동을 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com