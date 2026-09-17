현대차그룹, 카자흐스탄 기업과 알라타우 시티 사업 추진 협약

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 16일 카자흐스탄과 협약을 체결했다
- 알라타우 시티서 스마트시티·모빌리티 사업을 검토한다
- 게이트 구역 중심으로 사업성 조사 뒤 참여를 확정한다
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스마트시티·모빌리티·에너지 등 사업기회 발굴
게이트 구역 중심으로 타당성 조사 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 현대자동차그룹이 카자흐스탄 최대 규모 신도시 개발사업인 '알라타우 시티'에서 스마트시티와 모빌리티, 에너지 등 신규 사업기회 발굴에 나선다.
현대차그룹은 지난 16일 제1차 한-중앙아시아 비즈니스 서밋에서 카자흐스탄 민간 투자기업 카스피안그룹, 금융·투자기업 유나이티드그룹알라타우와 알라타우 시티 프로젝트 추진을 위한 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.
알라타우 시티는 카자흐스탄 알마티 북쪽에 880㎢ 규모로 조성 중인 신도시로, 대통령령에 따라 국가 프로젝트로 지정된 특별경제구역(SEZ)이다.
프로젝트는 카스피안그룹이 도시 개발과 현지 실행을 주도하고, 유나이티드그룹알라타우의 금융·디지털 생태계를 결합하는 방식으로 추진되고 있다.
현대차그룹은 이번 협약을 계기로 알라타우 시티에서 스마트시티 사업과 모빌리티, 에너지, 디지털 분야의 협력 가능성을 검토할 계획이다.
특히 알라타우 시티와 알마티를 잇는 핵심 지역인 '게이트 구역(Gate District)'을 중심으로 도시 개발·운영과 연계된 사업기회를 우선 살펴볼 예정이다. 향후 타당성 조사를 거쳐 구체적인 사업 범위와 참여 방안을 단계적으로 확정한다는 방침이다.
현대차그룹 관계자는 "카자흐스탄은 오랜 기간 사업 기반을 구축해 온 중요한 시장"이라며 "실제 고객과 도시 수요를 바탕으로 새로운 사업기회를 발굴하고, 사업성 검증을 거쳐 미래 도시 서비스와 모빌리티 사업모델을 실증하는 협력 사례로 발전시키겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com