한화생명, 아시안게임 e스포츠 국가대표 응원 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 17일 아시안게임 e스포츠 대표 응원 캠페인을 시작했다.
- 한화생명은 KeSPA 후원사로 9개 종목 대표팀을 지원한다.
- 영상·이벤트로 팬 참여를 늘리고 HLE 선수 3명도 출전했다.
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치지직·유튜브 등서 응원 콘텐츠…한정판 굿즈 이벤트도
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 e스포츠 국가대표 선수단을 응원하는 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다.
한화생명은 지난 3월 한국e스포츠협회(KeSPA)와 공식 후원 계약을 체결하고 올해 말까지 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 금융 분야 독점 공식 후원사로 참여하고 있다. 이번 아시안게임에서는 e스포츠 9개 종목의 국가대표 선수단을 지원한다.
응원 캠페인은 국가대표 선수단과 e스포츠 팬들의 모습을 담은 영상 콘텐츠를 중심으로 진행된다. 캠페인 영상은 치지직과 유튜브 등 디지털 채널과 옥외광고를 통해 공개되며, 대회 기간에는 경기 결과와 주요 장면을 활용한 후속 콘텐츠도 선보일 예정이다.
팬 참여 이벤트도 마련했다. 한화생명은 공식 유튜브와 인스타그램 캠페인 콘텐츠에 국가대표 선수단을 응원하는 댓글을 남긴 참여자 가운데 100명을 추첨해 국가대표 선수단 이미지가 담긴 한정판 마우스 장패드를 증정한다.
한화생명은 2018년 프로게임단 한화생명e스포츠(HLE)를 창단한 이후 e스포츠를 활용한 브랜드 활동을 이어오고 있다. 이번 아시안게임 리그 오브 레전드(LoL) 국가대표팀에는 올해 MSI 우승을 차지한 HLE 소속 선수 3명이 선발됐다.
한화생명 관계자는 "이번 아시안게임에서 대한민국 e스포츠 국가대표 선수들의 도전을 응원하고 다양한 참여 이벤트를 통해 팬들과 함께 대회의 열기를 더할 것"이라며 "앞으로도 e스포츠를 통해 젊은 세대와 소통하고 차별화된 브랜드 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com